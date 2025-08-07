Noticias

Cierre del índice Nifty 50 de la India este 7 de agosto

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el Nifty 50, que cerró la jornada en los mercados del jueves 7 de agosto con una variación del 0,09%, hasta los 24.596,15 puntos. En su entorno bursátil marcó la cifra máxima de 24.633,80 puntos y un volumen mínimo de 24.344,15 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,18%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nifty 50 marca un descenso 0,7%; pero en el último año mantiene aún un incremento del 2,25%. El Nifty 50 se sitúa un 4,06% por debajo de su máximo en lo que va de año (25.637,80 puntos) y un 11,38% por encima de su valoración mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo cambia el valor de un determinado conjunto de activos, para lo cual necesita contar con datos de distintas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como podría ser contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden asociarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

Temas Relacionados

IndiaMercadosBolsa de Valores de IndiaaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

Decentraland: este es el precio de la criptomoneda este 7 de agosto

Las monedas digitales han tenido un boom recientemente, entre estas divisas digitales destaca la de decentraland

Decentraland: este es el precio

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Panamá este 7 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Reporte meteorológico: las temperaturas que

PSI 20 se mueve en terreno positivo en el arranque de las operaciones este 6 de agosto

Apertura de sesión PSI 20: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

PSI 20 se mueve en

Hang Seng ganó terreno tras el cierre de la jornada este 7 de agosto

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Hang Seng ganó terreno tras

ATX gana terreno al inicio de sesión este 7 de agosto

Inicio de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

ATX gana terreno al inicio