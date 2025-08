Las mejores canciones para escuchar en Apple Ecuador en cualquier momento y lugar

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público ecuatoriano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo favorito de los escuchas

1. no tiene sentido

Beéle

no tiene sentido de Beéle se mantiene en primer lugar.

2. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

La Plena (W Sound 05) de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la tercera posición.

4. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mule se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

5. Ba Ba Bad Remix

Kybba, Sean Paul, Ryan Castro y Busy Signal

El sencillo más reciente de Kybba, Sean Paul, Ryan Castro y Busy Signal ya se vislumbra como un nuevo clásico. Ba Ba Bad Remix entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

6. top diesel

Beéle

El que fuera un exitazo de Beéle va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la sexta posición, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 5.

7. Papasito

KAROL G

Lo más nuevo de KAROL G, Papasito, entra directamente al séptimo puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

8. VITAMINA

Jombriel, DFZM y Jøtta

Esta es la canción de Jombriel, DFZM y Jøtta que se ubica en la octava posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

9. Mi Refe

Beéle y Ovy On the Drums

Cosechar éxitos es sinónimo de Beéle y Ovy On the Drums. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Mi Refe, debute en la novena posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

10. si te pillara

Beéle

si te pillara, interpretado por Beéle, se mantiene en el décimo lugar de la lista.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ganancias a la compañía

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Mike Segar)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado internacional. Durante 2024, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un aumento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.