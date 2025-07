Este es el top 10 de series y películas en Hulu Estados Unidos para disfrutar acompañado

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Hulu. (Infobae).

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Hulu ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Hulu Estados Unidos

1. Amateur (The Amateur)

Charlie Heller es un brillante pero introvertido decodificador de la CIA que trabaja en una oficina en el sótano de la sede de Langley. Su vida cambia radicalmente cuando su esposa muere en un ataque terrorista en Londres. Cuando sus supervisores se niegan a tomar cartas en el asunto, él mismo toma las riendas y se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo para localizar a los responsables. Su inteligencia puede ser el arma definitiva para llevar a cabo su venganza.

2. Blindado (Locked)

Un ladrón irrumpe en un todoterreno de lujo y se da cuenta de que ha tropezado con una trampa compleja y mortal tendida por una misteriosa figura.

3. Love Island UK

4. High Rollers

El maestro ladrón Mason vive el sueño del delincuente: ir de isla en isla con su banda y el amor de su vida, Decker, mientras flota en un mar de dinero robado. Pero su sueño se hace añicos cuando su némesis, el despiadado Salazar, secuestra a Decker y obliga a Mason y a su banda a intentar un atraco casi imposible a un casino a cambio de que se la devuelvan. Acorralado por los rivales de Salazar, igualmente despiadados y con el FBI pisándole los talones, Mason lo apuesta todo en busca del gran golpe y del premio gordo final: la vida de Decker.

5. Trophy Wife: Murder on Safari

6. La evaluación (The Assessment)

En un futuro cercano, en el que está estrictamente controlado tener hijos, los siete días de evaluación de una pareja para poder ser padres se convierten en una pesadilla psicológica, que les obliga a cuestionarse los principios básicos de su sociedad y lo que significa ser humanos.

7. Washington Black

George Washington Wash Black, de 11 años, se embarca en un viaje por todo el mundo en busca de su identidad tras huir de una plantación de azúcar en Barbados a bordo de una máquina voladora en compañía del excéntrico hermano inventor de su amo.

8. Bachelor in Paradise

9. El abrazo del oso

Viéndose con la responsabilidad de cuidar de su padre, un soldado veterano y adicto a la droga, la joven adolescente Mickey Peck (Camila Morrone) se convierte en la cabeza visible de su familia y lucha por mantener su casa a flote. Sin embargo, un día recibe una oferta para irse del pueblo, dejando atrás todo por lo que ha peleado durante años y el motivo por el cual no ha podido realizar una vida normal y corriente. Mickey se verá obligada a decidir entre seguir adelante con sus obligaciones familiares o buscar la realización personal fuera del pueblo que la ha visto crecer. (FILMAFFINITY)

10. Tierras perdidas (In the Lost Lands)

Basada en el relato de George R. R. Martin. Una reina (Amara Okereke), desesperada por encontrar la felicidad en el amor, envía a la poderosa bruja Gray Alys (Milla Jovovich) a las Tierras Perdidas, en busca de un poder mágico que permite a una persona transformarse en un hombre lobo. Con el misterioso cazador Boyce (Dave Bautista), que la apoya en la lucha contra criaturas oscuras y despiadadas, Gray deambula por un mundo inquietante y peligroso. Pero solo ella sabe que, cada deseo que se concede, tiene consecuencias inimaginables.

11. Celebrity Family Feud

12. Despierta la furia

H (Jason Statham) es el misterioso tipo que acaba de incorporarse como guardia de seguridad en una compañía de blindados. Durante un intento de atraco a su camión, sorprende a sus compañeros mostrando habilidades de un soldado profesional, dejando al resto del equipo preguntándose quién es realmente y de dónde viene. Pronto se hará claro el verdadero motivo por el cual H está buscando un ajuste de cuentas.

13. Masterchef

John Torode y Gregg Wallace están buscando al próximo chef estrella del país. Los que lleguen a los cuartos de final deberán demostrar su conocimiento y pasión por la comida. Las eliminatorias han producido cuatro cocineros excepcionales, pero solo uno de ellos pasará hoy para convertirse en semifinalista. Inicialmente llamada Masterchef Goes Large, la serie cambió su nombre a Masterchef en 2008.

14. The Equalizer 3

Desde que renunció a su vida como asesino del gobierno, Robert McCall (Denzel Washington) ha luchado para reconciliarse con las cosas horribles que ha hecho en el pasado y encuentra un extraño consuelo en hacer justicia en nombre de los oprimidos. Mientras se encuentra en su casa en el sur de Italia, descubre que sus nuevos amigos están bajo el control de los jefes del crimen local. A medida que los acontecimientos comienzan a complicarse, McCall entiende lo que tiene que hacer: convertirse en el protector de sus amigos enfrentándose a la temida mafia.

15. Colgados en Filadelfia

Cuatro amigos que regentan un pequeño bar en un barrio del sur de Philadelphia, la ciudad del amor fraternal, intentan mantener el equilibrio entre negocio y amistad, tarea nada fácil, ya que cada uno de ellos suele dejarse llevar únicamente por sus intereses personales, lo que desemboca en situaciones incómodas que amenazan con deteriorar sus relaciones personales.

Hulu en la guerra del streaming

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Hulu)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don't Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.