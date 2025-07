La Casa de Mickey Mouse retoma su popularidad en el ranking de producciones de Disney+ en Estados Unidos

Las series infantiles siguen cautivando a la audiencia en la plataforma de streaming. (Disney)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Disney+ ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Disney+ Estados Unidos

1. Mickey Mouse Clubhouse

Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Goofy y Pluto transportan a los niños a un mundo mágico, donde aprenden a resolver problemas.

2. Zombies 4: Un verano entre vampiros (Z-O-M-B-I-E-S 4: Dawn of the Vampires)

En esta nueva entrega de la saga Zombies, el zombi Zed y la animadora Addison, junto con Eliza y el hombre lobo Willa, conocen a Victor (un vampiro nocturno) y a Nova (una vampira diurna), enemigos mortales procedentes de las caras opuestas del monte Rayburn que deben aprender a mantener la paz entre sus comunidades si quieren sobrevivir.

3. The Fantastic Four: First Steps | A Special Look

4. Tiana’s Bayou Adventure | Disneyland Resort

5. Z-O-M-B-I-E-S

Seabrook es una ciudad pequeña preocupada por la uniformidad, las tradiciones y los espectáculos de animadoras, hasta que llegan alumnos de Ciudad Zombi a su instituto. Los estudiantes humanos y zombis se esfuerzan por coexistir y surge una amistad entre una animadora llamada Addison y un zombi llamado Zed que puede acabar uniendo al instituto y a la comunidad.

6. Z-O-M-B-I-E-S 2

Zed y Addison están de vuelta en Seabrook High, donde, después de un semestre innovador, continúan dirigiendo su escuela y su comunidad hacia la unidad. Pero la llegada de un nuevo grupo de forasteros, misteriosos hombres lobo, amenaza con sacudir la paz recién descubierta y provoca una grieta en el incipiente romance de Zed y Addison.

7. Z-O-M-B-I-E-S 3

Es el último curso de Zed y Addison en Seabrook y la ciudad se ha convertido en un refugio donde monstruos y humanos conviven. Zed intenta conseguir una beca de fútbol americano para ser el primer zombi en ir a la universidad. Addison organiza una competición de animación internacional. Cuando unos seres intergalácticos aparecen para participar en la competición, Seabrook sospecha que quizá vengan a algo muy diferente.

8. Los Increíbles (The Incredibles)

Como Mr. Increíble y Elastigirl, Bob y su esposa Helen estaban entre los mejores luchadores contra el crimen. Por fin pueden volver a la acción cuando una misteriosa llamada cita a Bob en una isla remota.

9. Pirates of the Caribbean | Disneyland Resort

10. Mansión encantada (Haunted Mansion)

Una madre soltera y su hijo contratan a un grupo variopinto de supuestos expertos paranormales para ayudarlos a librarse de los “okupas sobrenaturales” que hay en su casa.

Qué hay en Disney+

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.