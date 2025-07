Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Venezuela

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Para los ávidos consumidores de contenido en línea, este es el lugar correcto, ya que podrán encontrar el top de las películas más populares este 13 de julio en Netflix Venezuela.

A continuación se encuentran las películas favoritas en la plataforma

1. El muro negro (Brick)

Cuando un misterioso muro de ladrillo aparece inesperadamente en torno a su edificio, Tim y Olivia deberán colaborar con sus vecinos para encontrar una salida.

2. Almost Cops (Bad Boa's)

Un entregado policía municipal y un exagente temerario se ven obligados a colaborar. Juntos desatarán el caos por las calles de Róterdam.

3. Una boda en las Bahamas con Madea (Madea's Destination Wedding)

Madea empaca sus mejores vestidos florales y un montón de caos cuando la familia Simmons se dirige a las Bahamas para la boda relámpago de su sobrina nieta.

4. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

5. El piloto

En la noche de fin de año, el piloto experto Brodie Torrance (Gerard Butler) realiza un arriesgado aterrizaje cuando su avión, repleto de pasajeros, es alcanzado por un rayo. Perdidos en medio de una isla devastada por la guerra, Torrance se dará cuenta que sobrevivir al vuelo sólo ha sido el principio de una trepidante aventura llena de peligros. El piloto deberá usar todo su ingenio para llevar a los pasajeros a sus destinos sanos y salvos.

6. Ziam (ปากกด ตนถบ)

En plena lucha para sobrevivir frente a una horda zombi, un exluchador de muay thai debe usar su habilidad, rapidez y coraje para salvar a su novia y a sí mismo.

7. La vieja guardia 2 (The Old Guard 2)

Andy y su equipo de guerreros inmortales luchan con un propósito renovado y se enfrentan a un nuevo y poderoso enemigo que amenaza su misión de proteger a la humanidad.

8. Todo sobre mi padre

Cuando Sebastián le dice a su padre Salvo, un inmigrante italiano conservador, que va a casarse con su novia americana, Salvo insiste en pasar un fin de semana con los padres de ella.

9. Rápida y mortal (The Quick and the Dead)

Ellen, una bella y misteriosa extranjera, llega a una pequeña ciudad del Oeste y se inscribe en una peligrosa competición en la que pistoleros procedentes de todas partes arriesgan sus vidas a cambio de fama y dinero. Los motivos de Ellen son muy distintos: quiere vengarse de Herod, un hombre sin escrúpulos que domina la ciudad, por el daño que le hizo a su familia en otros tiempos.

10. Infinite

Evan McCauley tiene habilidades que nunca aprendió y recuerdos de lugares que nunca ha visitado. Automedicado y al borde de un colapso mental, un grupo secreto que se hace llamar "Infinitos" acuden a su rescate, revelando que sus recuerdos son reales.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

