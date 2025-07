Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Estados Unidos

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo favorito de los escuchas

1. What Did I Miss?

Drake

Cosechar éxitos es sinónimo de Drake. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada What Did I Miss?, debute en el primer lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

2. What I Want

Morgan Wallen y Tate McRae

Lo más nuevo de Morgan Wallen y Tate McRae, What I Want, entra directamente al segundo lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

3. Just In Case

Morgan Wallen

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Morgan Wallen. Quizás por esto es que Just In Case debuta en el ranking directamente en el tercer puesto.

4. I'm The Problem

Morgan Wallen

I'm The Problem se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Morgan Wallen está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

5. I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)

Post Malone

Con una diferencia positiva de 1, el más reciente exitazo de Post Malone sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición quinta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

6. Burning Blue

Mariah the Scientist

Burning Blue no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en la sexta posición.

7. Superman

Morgan Wallen

Superman se ubica en el séptimo lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 9. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Morgan Wallen.

8. I Got Better

Morgan Wallen

I Got Betterde Morgan Wallen está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 8. Ayer se encontraba en el sitio número 10, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

9. 20 Cigarettes

Morgan Wallen

20 Cigarettes de Morgan Wallen se vende como pan caliente. Pasa del puesto 11 de ayer al 9 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

10. NOKIA

Drake

El sencillo más reciente de Drake ya se vislumbra como un nuevo clásico. NOKIA entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ganancias a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (EFE/Mónica Davey)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado internacional. Durante 2024, por ejemplo,alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que significa un incremento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.