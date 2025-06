Las producciones más populares de Hulu en Estados Unidos para engancharse este día

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Hulu se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Barbara Walters: Tell Me Everything

2. Hospital General

'Hospital General' ha cumplido ya 53 años en antena y ha superado los 13.523 episodios.La trama de esta 'soap opera' se centra en la vida de los habitantes de Port Charles y en el hospital de la ciudad, donde las historias giran en torno a los romances, intrigas y secretos más rocambolescos.

3. 28 semanas después (28 Weeks Later)

Seis meses después de que la propagación del virus haya aniquilado las Islas Británicas, el ejército de los Estados Unidos declara que ha ganado la guerra contra la infección y que puede comenzar la reconstrucción del país. Con la primera ola de refugiados que vuelve al país, una familia consigue reencontrarse. Pero uno de los miembros guarda un terrible secreto sin ser consciente de ello. El virus aún no ha sido destruido y en esta ocasión, es más peligroso que nunca.

4. 20.000 especies de abejas

Cocó, de ocho años, no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás. Su madre Ane, (Patricia López Arnaiz), sumida en una crisis profesional y sentimental, aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde reside su madre Lita (Itziar Lazkano) y su tía Lourdes (Ane Gabarain), estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel. Este verano que cambiará sus vidas obligará a estas mujeres de tres generaciones muy distintas a enfrentarse a sus dudas y temores. (FILMAFFINITY)

5. California King

6. Niños grandes 2

Lenny se ha trasladado con su familia a la pequeña ciudad donde tanto él como sus amigos se criaron. En esta ocasión, los adultos serán quienes reciban toda una lección de sus propios hijos.

7. Absolución (Absolution)

Un curtido y peligroso gangster (Liam Neeson) descubre que está empezando a perder la memoria. Decidido a enmendar las cosas con su hija y rectificar los errores del pasado, antes de que sea demasiado tarde intentará hacer lo que sea para redimirse. Pero las garras del mundo criminal no lo soltarán tan fácilmente y se verá obligado a enfrentarse a la organización para la que lleva más de 20 años trabajando.

8. Niños grandes

Después de muchos años, su antiguo entrenador de basquet muere y cincos amigos deciden pasar un fin de semanas -ahora con sus respectivas familias- en la casa donde celebraron, antaño, el campeonato.

9. Love Island UK

10. Out Come the Wolves

En una cabaña en plena naturaleza, un fin de semana de caza se convierte en un caos y en una lucha por la supervivencia cuando una manada de lobos ataca a un hombre, a su mejor amiga y a su prometido.

11. Lluvia de albóndigas

Adaptación del libro homónimo de Judi Barrett, una parodia animada de los films de catástrofes, como Armageddon, Twister o Independence Day. El protagonista es Flint, un joven científico que sueña con inventar algo que le mejore la vida a todos sus vecinos. Tras muchos intentos consigue crear algo que realmente funciona: una máquina que hace caer comida del cielo.

12. Nine Perfect Strangers

Nueve australianos, en diferentes momentos de su vida, asisten a un costoso "retiro de transformación total de mente y cuerpo" de 10 días en un lugar llamado Tranquillum House, dirigido por una misteriosa mujer rusa llamada Masha.

13. Sígueme el rollo

Danny Maccabee es un cirujano plástico que siempre finge estar casado para así no comprometerse con ninguna mujer. Pero un día conoce a la despampanante Palmer, una joven con la que quiere algo más serio. El problema es que cuando Palmer descubre su anillo de casado, piensa que lo está, así que Danny decide contratar a su ayudante Katherine, una madre soltera con hijos, para que finjan ser su familia. Su intención es demostrarle a Palmer que su amor por ella es tan grande que está a punto de divorciarse de su mujer.

14. LEGO Masters

15. La maldición de los hoyos (Holes)

Stanley Yelnats (palíndromo) es un joven que va a parar a un campo de trabajo juvenil por un delito que no ha cometido. La guardiana del campo obliga a los chicos a cavar grandes hoyos en un lago seco. Alega que, aunque esa actividad parezca inútil, contribuye a forjar el carácter; en realidad lo que ocurre es que está buscando un legendario tesoro.

