Las mejores melodías para escuchar en Apple Estados Unidos en cualquier momento y lugar

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público estadounidense.

Lo favorito de los escuchas

1. What I Want

Morgan Wallen y Tate McRae

What I Want se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Morgan Wallen y Tate McRae está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

2. Outside

Cardi B

Cosechar éxitos es sinónimo de Cardi B. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Outside, debute en el segundo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

3. Just In Case

Morgan Wallen

Just In Case de Morgan Wallen se mantiene en tercer lugar.

4. I'm The Problem

Morgan Wallen

I'm The Problem de Morgan Wallen es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. Superman

Morgan Wallen

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Morgan Wallen. Quizás por esto es que Superman debuta en el ranking directamente en el quinto lugar.

6. I Got Better

Morgan Wallen

La nueva producción de Morgan Wallen se vende como pan caliente. Pasa del puesto 7 de ayer al 6 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

7. 20 Cigarettes

Morgan Wallen

20 Cigarettes se ubica en la séptima posición, tras haber estado ayer en el puesto número 8. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Morgan Wallen.

8. Burning Blue

Mariah the Scientist

El que fuera un exitazo de Mariah the Scientist va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el octavo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 6.

9. I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)

Post Malone

El sencillo más reciente de Post Malone ya se vislumbra como un nuevo clásico. I Had Some Help (feat. Morgan Wallen) entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

10. TN

Morgan Wallen

Con una diferencia positiva de 1, TN de Morgan Wallen sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición décima. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta función, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha herramienta utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.