Las mejores series de Netflix Chile para ver hoy mismo

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Chile

1. El sol de Olympe

Olympe es una coreógrafa de baile contemporáneo. Está reclutando a los bailarines para su próximo espectáculo sobre el mito de Clitia y Helios, contado por Ovidio en las “Metamorfosis”. Olympe pone un cuidado especial en la búsqueda de quien encarnará a Helios, ya que quien tenía el papel previamente era su expareja, también bailarín, quien murió en un accidente de moto un año y medio atrás. Al entrar en la compañía, Alek, el nuevo bailarín estrella elegido, la mueve por su carácter dominante. Las personalidades de los dos chocarán entre ellas comprometiendo el futuro del espectáculo de Olympe.

2. Rosario Tijeras

La serie cuenta la historia de una guerrera de uno de los barrios más pobres y peligrosos en Ciudad de México. Su belleza y nobleza contrasta con el ambiente gris y desolado donde creció. Ella es temida por sus enemigos y adorada por sus amigos.

3. Aguas turbias (The Waterfront)

Una importante familia de pescadores de Carolina del Norte se mete en aguas turbulentas para mantener a flote su decadente imperio empresarial.

4. The Many Deaths of Nora Dalmasso

¿Quién mató a Nora Dalmasso? En esta serie documental, su familia y periodistas comparten detalles inéditos de su asesinato, la investigación y la tormenta que se desató.

5. The Rookie

Comenzar de nuevo no es fácil, especialmente para el chico de una ciudad pequeña John Nolan que, después de un incidente que cambia su vida, está persiguiendo su sueño de ser un oficial de policía de Los Ángeles. Como el novato más viejo de la fuerza, se ha encontrado con el escepticismo de algunos de los superiores que lo ven como una crisis ambulante.

6. La Brea

Un agujero gigantesco, de origen inexplicable, destruye Los Ángeles y separa a una familia en dos mundos distintos: la madre y el hijo quedan atrapados en una tierra salvaje, mientras que, en la superficie, el padre y la hija intentan rescatarlos.

7. Ginny y Georgia

La independiente Georgia y sus dos hijos, Ginny y Austin, se mudan al norte en busca de una nueva vida.. pero descubren que empezar de cero puede ser complicado.

8. Palomas negras (Black Doves)

Cuando asesinan a su amante, una espía que lleva una doble vida como la esposa de un político acude a un viejo amigo para descubrir la verdad y vengarse.

9. Nuestro Seúl por descubrir (미지의 서울)

Yoo Mi Ji y Yoo Mi Rae son hermanas gemelas idénticas, pero son diferentes en todo excepto en su apariencia. La hermana menor, Yoo Mi Ji, terminó su breve apogeo como una prometedora atleta de atletismo y ahora vive una vida libre. La hermana mayor, Yoo Mi Rae, es perfeccionista. Ha estado en un camino de élite desde sus días escolares. Actualmente trabaja en una empresa de propiedad gubernamental. Por alguna razón, Yoo Mi Ji y Yoo Mi Rae comienzan a decir mentiras audaces sobre el intercambio de sus vidas. Luego intercambian sus vidas.Mientras tanto, Lee Ho Su es abogado y trabaja para un gran bufete de abogados. Es guapo y tiene una actitud despreocupada, pero ha estado trabajando muy duro para tener una vida normal. Algo sucedió en su pasado y eso cambió su vida. Tiene un encuentro inesperado con Yoo Mi Ji y Yoo Mi Rae. Esto lleva a Yoo Mi Ji, Yoo Mi Rae y Lee Ho Su a encontrar su verdadero yo.

10. Los supervivientes (The Survivors)

Hace quince años, la muerte de tres jóvenes destrozó a este tranquilo pueblo costero. Ahora, la misteriosa muerte de una joven vuelve a sacar el pasado a la luz.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.