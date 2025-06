Estas son las series mas populares para ver en Netflix Estados Unidos hoy

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Aguas turbias (The Waterfront)

Una importante familia de pescadores de Carolina del Norte se mete en aguas turbulentas para mantener a flote su decadente imperio empresarial.

2. AMERICA'S SWEETHEARTS: Dallas Cowboys Cheerleaders

Siga a las porristas de los Dallas Cowboys desde las audiciones hasta el campo de entrenamiento y la temporada de la NFL mientras persiguen sus sueños y un codiciado lugar en el equipo.

3. Ginny y Georgia

La independiente Georgia y sus dos hijos, Ginny y Austin, se mudan al norte en busca de una nueva vida.. pero descubren que empezar de cero puede ser complicado.

4. Justin Willman: Magic Lover

5. Baby Farm

6. Sirenas (Sirens)

Preocupada por el nivel de intimidad en la relación entre su hermana y su jefa multimillonaria, una mujer normal busca respuestas en una lujosa villa junto al mar.

7. The Many Deaths of Nora Dalmasso

¿Quién mató a Nora Dalmasso? En esta serie documental, su familia y periodistas comparten detalles inéditos de su asesinato, la investigación y la tormenta que se desató.

8. Animal Kingdom

La serie se centra en una familia de criminales mientras se enfrentan a la policía. Sus vidas quedan atrapadas en medio de esta lucha y se ven en la obligación de tomar bandos.

9. Blindspot

Blindspot parte de una atractiva mujer, sin recuerdos de su pasado, que aparece desnuda en Times Square cubriendo su cuerpo solamente de tatuajes intrincados. Su descubrimiento pone en marcha un gran y complejo misterio que llama inmediatamente la atención del FBI, que comienzan a seguir la hoja de ruta en su cuerpo para revelar una conspiración más amplia de delito y, de esa manera, descubrir la verdad sobre su identidad.

10. Sobre ruedas (Tires)

En el taller de su padre, un gerente desventurado intenta mejorar el servicio al cliente y aumentar las ganancias mientras mantiene a raya a su problemático primo.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.