Estas son las películas que están de moda en Prime Video Estados Unidos este día

Los usuarios de Prime Video tienen acceso a más de cuatro mil títulos producidos por Amazon. (Infobae)

En estos días importante conocer las producciones favoritas entre los usuarios de los servicios de streaming, ya que estos ofrecen acceso a una amplia variedad de películas, programas de televisión, documentales y mucho más, todo desde la comodidad del hogar.

El top 10 de las películas más vistas en Prime Video Estados Unidos

1. El contable 2 (The Accountant²)

Cuando un viejo conocido es asesinado, Wolff se ve obligado a resolver el caso. Al darse cuenta de que son necesarias medidas más extremas, Wolff recluta a su hermano Brax, distanciado y muy letal, para que le ayude. En colaboración con Marybeth Medina, descubren una conspiración mortal y se convierten en objetivo de una despiadada red de asesinos que no se detendrán ante nada para mantener sus secretos enterrados.

2. El contable

Christian Wolff es un contable y genio matemático, un hombre obsesivo con el orden y con mucha más afinidad con los números que con las personas, que lleva una doble vida como asesino despiadado.

3. Oblivion

Jack Harper es uno de los últimos técnicos de reparación de drones que permanece en la Tierra. Parte de una operación masiva para extraer recursos vitales después de décadas de guerra contra una amenaza terrorífica conocida como los Scavs, la misión de Jack está casi completada. Su existencia empieza a desmoronarse cuando rescata a una hermosa desconocida de una nave espacial caída. Su llegada desencadena una serie de acontecimientos que le llevan a cuestionarse todo lo conoce y pone el destino de la humanidad en sus manos.

4. Misión: Imposible - Sentencia mortal parte uno

Ethan Hunt (Tom Cruise) y la IMF emprenden la misión más peligrosa a la que nunca se han enfrentado: rastrear una nueva y aterradora arma que amenaza a toda la humanidad antes de que caiga en las manos de un enemigo todopoderoso y misterioso.

5. CHiPs, loca patrulla motorizada

Baker es un desgastado motociclista profesional que está tratando de reconstruir su vida y su matrimonio. Poncherello es un creído agente federal que está investigando un robo de millones de dólares, que puede resultar siendo un trabajo desde dentro. El inexperto principiante y el endurecido experto se unen como equipo, pero en vez de cooperar, enseguida comienzan a pelear. El comienzo de una cooperación fructuosa resulta ser más difícil de lo pensado, pero con las habilidades de motociclista de Baker y Ponch que "tiene calle", puede funcionar si no se vuelven locos uno al otro antes de terminar. (FILMAFFINITY)

6. Beekeeper: El protector

La brutal campaña de venganza de Adam Clay (Jason Statham) adquiere tintes nacionales tras revelarse que es un antiguo agente de una poderosa organización clandestina conocida como "Beekeeper".

7. Tornados (Twisters)

Kate Carter, una ex cazadora de tormentas perseguida por un devastador encuentro con un tornado durante, es llamada por su amigo Javi de regreso a las llanuras abiertas para probar un nuevo e innovador sistema de seguimiento. Allí, se cruza con la encantadora e imprudente superestrella de las redes sociales Tyler Owens y su estridente equipo. A medida que la temporada de tormentas se intensifica, se desatarán fenómenos aterradores nunca antes vistos y Kate, Tyler y sus equipos competidores se encuentran de lleno en el camino de múltiples sistemas de tormentas que convergen sobre el centro de Oklahoma en la lucha de sus vidas.

8. Otro pequeño favor (Another Simple Favor)

Stephanie Smothers y Emily Nelson se reúnen en la hermosa isla de Capri, Italia, para la extravagante boda de Emily con un rico hombre de negocios italiano. Junto con los glamurosos invitados, cabe esperar asesinatos y traiciones en una boda con más giros y vueltas que el camino desde el puerto a la plaza del centro de Capri.

9. Dos rubias de pelo en pecho

Dos ambiciosos -pero con poca fortuna- agentes del FBI de color (Shawn y Marlon Wayans) se hacen pasar por mujeres, novatas en la alta sociedad, en el exclusivo complejo Hamptons para investigar un círculo de secuestros. Pero mientras preparan su actuación en el mayor acontecimiento social del año se encuentran que irrumpir en la alta sociedad es mucho más duro de lo que parecía.

10. El protector

Un exagente de la DEA (Agencia Antidroga) que está viudo se retira a un pequeño pueblo para empezar una nueva vida con su hija de diez años. El único problema es que ha elegido el pueblo equivocado.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Series y películas de Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.