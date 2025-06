Los podcasts más reproducidos hoy en Spotify Argentina

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Los podcasts son productos de audio que están a disposición a través de archivos o plataformas por streaming, como es el caso de Spotify y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Así como en el nuevo milenio las personas pueden estar al tanto de las noticias de su país al tener aplicaciones de medios de comunicación o ver los catálogos de películas desde el celular, también pueden disfrutar de escuchar noticias, historias, relatos, entrevistas, entre otras a través de sus dispositivos móviles sin necesidad de estar pegado a su pantalla y con la posibilidad de hacer otras tareas simultáneamente.

Acá traemos un listado de las producciones más populares del momento

1. La Escena

Hola, soy Lule Gallo y te doy la bienvenida a La escena. Un podcast donde vamos a conversar con los productores de la cultura argentina.

2. ROCA PROJECT

Un Podcast para personas que buscan inspiración, aprendizaje y crecimiento personal. En Roca Project, Carlos Roca pone el foco en el valor humano conversando, sin filtros y en profundidad, con expertos, personajes influyentes y personas anónimas con una historia impactante que contar. Si buscas un podcast que te entretenga pero que además te aporte valor, este es tu podcast. Todos los miércoles a las 19:30 horas.

3. El Sueño de la Vida Propia

Un podcast para pensarnos y acompañarnos en el sueño lúcido de crearnos la vida.

4. BARBANO EN HECHOS REALES

Relatos cautivadores en un estilo único, atrapante e intrigante sobre los hechos criminales más famosos de la historia argentina. Un espacio para cuestionar la moralidad, la justicia y la condición humana.

5. La Cruda

A Migue Granados siempre le interesó molestar, pelear e indagar para llegar un poquito más lejos. En cada episodio Migue entrevista mano a mano, en una charla íntima y sincera, a distintas personalidades con historias de vida singulares. Una sola premisa: preguntar y discutir hasta la última vértebra; sacarnos las caretas para hablar de lo que nos pasa de verdad. La vida tiene una parte crudaY Migue no la deja de lado.

6. Spotify Presents

Experience exclusive performances and unique content crafted with your favorite artists from around the world.

7. JUNTALA

JUNTALA es tu aliado estratégico para tomar decisiones inteligentes con tus finanzas. Conducido por Lara López Calvo, economista de la UBA, docente y magíster en Finanzas de UCEMA, cada episodio combina actualidad económica, análisis del mercado y herramientas prácticas para que transformes la información en acción. Porque la plata, se piensa. Juntala es un podcast hecho junto a Spotify Argentina.

8. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

La gestión emocional es la llave de acceso a una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderla! De la mano de la psicóloga clínica Marina Mammoliti nos sumergimos a bucear en las profundidades de la mente. Psicología al Desnudo es el pódcast de Psi Mammoliti, una plataforma de Psicología y Bienestar. Aquí encontrarás herramientas muy valiosas para mejorar tu día a día. ¿Nos acompañas? ¡Suscríbete gratis a nuestro newsletter y descubre un universo de contenido para tu bienestar en psimammoliti.com!

9. Aislados El Podcast

Un podcast en donde Lucas Lauriente, Lucho Mellera, Nicolas De Tracy y Nanutria van a decir muchas palabras juntas para que a ustedes les cause risas.

10. Santiago Bilinkis Futuro en Construcción

Un Espacio para Pensar el Presente, Entender los Cambios y Construir Nuestro Futuro

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Podcasting hispano, un fenómeno en plena expansión

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

De acuerdo con la revista Forbes, el español avanza con rapidez hacia convertirse en el segundo idioma universal dentro del mundo del podcast, lo que representa una oportunidad que tanto marcas como creadores de contenido no deberían pasar por alto.

En el mercado estadounidense, los latinos concentran un poder adquisitivo estimado en 1.9 billones de dólares y según Gabriel Soto, director sénior de investigación de Edison Research, las empresas que invierten en contenidos dirigidos a esta audiencia ya están capitalizando beneficios concretos, mientras que quienes no lo hacen comienzan a perder competitividad.

En este contexto de expansión global, Argentina se destaca como un mercado emergente con alto potencial de crecimiento, pues un estudio reciente de eMarketer estima que el consumo de podcasts en el país aumentará un 17.9% para el año 2025, superando las tasas proyectadas para Norteamérica y Europa.

Por su parte, empresas líderes en servicios multimedia como Spotify han adoptado una postura proactiva frente a este fenómeno y, en tan solo un lustro, el segmento de podcasts ha pasado de ser considerado “importante” a volverse “decisivo”, tal como señala Francisco Zazzu, Head of Media de Vernon Creative Bureau, en declaraciones al portal web de Editorial Dossier.

La compañía sueca no solo distribuye contenidos, como hacen múltiples plataformas, sino que también ha profundizado en la producción original, consolidando así su presencia en toda la cadena de valor del audio digital.