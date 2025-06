“Lo que tú digas” encabeza la lista de podcasts más escuchados en Spotify Uruguay al 3 de junio

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Aunque hay muchos debates sobre el origen de los podcasts y cuál fue el primero en la historia, no cabe duda que el surgimiento de plataformas por streaming como Spotify en el nuevo milenio han impulsado la popularidad de este formato.

Como bien lo dice la palabra “podcast”, se trata de un producto de audio que describe una serie episódica disponible para escuchar cuando el usuario así lo desee. La palabra nació formalmente en 2004, cuando se combinó Ipod y broadcast.

Ya se trate de salud, deportes, política, cultura y entretenimiento, este formato también ha recuperado su fama entre el público uruguayo, aunque no todos los géneros gozan de la misma aceptación.

Top 10 de podcasts más escuchados en Spotify Uruguay al 3 de junio

1. LO QUE TÚ DIGAS con Alex Fidalgo

LO QUE TÚ DIGAS con Alex Fidalgo es el podcast numero uno actualmente

Cada lunes y jueves Alex Fidalgo recibe a las personalidades más interesantes e influyentes para mantener una charla íntima, espontánea e impredecible. Un oasis para la reflexión en el que no se juzga al protagonista ni se subestima a la audiencia.

2. La Cruda

La Cruda Podcast es un programa que se centra en temas de actualidad, cultura pop, y entretenimiento, a menudo con un enfoque humorístico y crítico. (Spotify)

A Migue Granados siempre le interesó molestar, pelear e indagar para llegar un poquito más lejos.

En cada episodio Migue entrevista mano a mano, en una charla íntima y sincera, a distintas personalidades con historias de vida singulares.

Una sola premisa: preguntar y discutir hasta la última vértebra; sacarnos las caretas para hablar de lo que nos pasa de verdad. La vida tiene una parte cruda y Migue no la deja de lado.

3. La Venganza Será Terrible (oficial)

La venganza será terrible celebra sus 40 años en Radio Splendid (Gentileza: Radio Splendid)

Si se queda dormido escuchando La Venganza Será Terrible por la radio, ahora también podrá quedarse dormido escuchándolo a cualquier hora en formato podcast. En lavenganzaseraterrible.com puede encontrar los episodios, etc.

4. DelSol 99.5 FM

Los mejores contenidos de DelSol FM.

5. Perros de la Calle

Andy Kusnetzoff, Sofi Martínez y Harry Salvarrey en Urbana Play 104.3 FM.

6. En Perspectiva

Periodismo profesional e independiente, con la conducción de Emiliano Cotelo y Romina Andrioli. En Perspectiva es un programa periodístico con 40 años de historia al aire, hoy en Radiomundo 1170 AM y plataformas digitales.

7. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

Marina Mammoliti - Psicología al Desnudo

La gestión emocional es la llave de acceso a una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderla! De la mano de la psicóloga clínica Marina Mammoliti nos sumergimos a bucear en las profundidades de la mente. Psicología al Desnudo es el pódcast de Psi Mammoliti, una plataforma de Psicología y Bienestar. Aquí encontrarás herramientas muy valiosas para mejorar tu día a día. ¿Nos acompañas? ¡Suscríbete gratis a nuestro newsletter y descubre un universo de contenido para tu bienestar en psimammoliti.com!

8. Historia en Podcast

Podcast destinado a la divulgación de los principales eventos y procesos de la Historia de la Humanidad, aptos para todo público. Dictados por el Profesor y Licenciado en Historia, Lucas Botta. Desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo.

9. BARBANO EN HECHOS REALES

Barbano en Hechos Reales es un podcast argentino conducido por el periodista especializado en policiales Rolando Barbano. (Spotify)

Relatos cautivadores en un estilo único, atrapante e intrigante sobre los hechos criminales más famosos de la historia argentina. Un espacio para cuestionar la moralidad, la justicia y la condición humana.

10. Columnas Darwin Desbocatti

Columnas Darwin Desbocatti 2025

Los podcasts favoritos del 2024

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Spotify)

Los podcasts se han convertido en una fuente de entretenimiento para miles de personas que buscan diversificar el contenido que consumen. Gracias a plataformas como Spotify estos programas se han vuelto más accesibles, tanto para los usuarios con más opciones de programas, hasta los creadores de contenido que pueden iniciar a grabar sin necesidad de tener un estudio completamente profesional.

Todos los géneros de podcasts han sido bien recibidos, desde comedia a asesinos seriales y hasta acompañamiento psicológico. Los escuchas disfrutan de sus contenidos favoritos en el tráfico, cuando se están bañando o simplemente quieren sentarse en el sillón y sentir que están platicando con sus amigos.

Aunque cada país tiene sus propios gustos en podcasts, el wrapped del 2024 dejó en claro que los podcasts con información interesante fueron los favoritos a nivel mundial. A continuación los 10 más escuchados del año:

1.- The Joe Rogan Experience

2.- Call Her Daddy

3.- Huberman Lab

4.- This Past Weekend w/ Theo Von

5.- The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

6.- Serial Killers

7.- Relatos de la Noche

8.- Crime Junkie

9.- Café Com Deus Pai | Podcast oficial

10.- El Podcast de Marian Rojas Estapé

Los podcasts iniciaron como una innovación en 1870 con el invento de Thomas Alba Edison: el fonógrafo. Los intelectuales de esa época dijeron que con este innovador artefacto las personas podrían leer libros “con los ojos cerrados”, además que ayudarían a contar cuentos a niños mientras los padres dormían, entre otros beneficios. Hoy en día, los podcasts se han convertido en programas con episodios con duraciones de hasta más de una hora, con una periodicidad y que pueden escucharse en cualquier momento y lugar.