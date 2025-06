El éxito de W Sound en Spotify Uruguay: lo más escuchado del día

La canción ha logrado hacer millones de reproducciones en sus primeros días, superando a Bad Bunny en la lista mundial - crédito @westcol

“La Plena”es una propuesta musical innovadora dentro del proyecto W Sound, que reúne al streamer colombiano Westcol, el talentoso productor Ovy On The Drums, y el empresario The Kristo Man, con la colaboración del reconocido cantante Beéle.

La canción se distingue por una producción fresca y cautivadora, gracias al toque único de Ovy On The Drums, quien imprime un sonido moderno y envolvente. Las voces de Beéle y Westcol se entrelazan perfectamente para contar una historia de pasión y deseo incontrolable.

Las letras, llenas de metáforas impactantes como “eres la niña de mis ojos” y “tú eres puro veneno”, expresan una conexión profunda y magnética entre los protagonistas, razón por la que ha enganchado a miles de usuarios uruguayos

Las canciones más populares

W Sound es un proyecto musical conformado por el streamer colombiano WestCOL, el productor musical colombiano Ovy On The Drums y el empresario musical colombiano The KristoMan (Foto IG: @wsoundrecords)

1. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

En primer lugar, continúa esta canción de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums.

2. amor de veraNO

La T y la M

amor de veraNO, interpretado por La T y la M, continúa en el segundo lugar de la lista.

3. Moscow Mule

Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Moscow Mule, debute en el tercer lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

4. MIA (feat. Drake)

Bad Bunny

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny. Quizás por esto es que MIA (feat. Drake) debuta en el ranking directamente en el cuarto puesto.

5. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

El sencillo de Bad Bunny pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la quinta posición, lo que apunta a que va de salida.

6. Motinha 2.0 (Mete Marcha) Remix

DENNIS, Luísa Sonza y Emilia

El que fuera un exitazo de DENNIS, Luísa Sonza y Emilia va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el sexto puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 4.

7. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

VOY A LLeVARTE PA PR de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la séptima posición.

8. capaz (merengueton)

Alleh y Yorghaki

capaz (merengueton) no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en la octava posición.

9. VeLDÁ

Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

Esta es la canción de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V que se ubica en la novena posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

10. Don’t Say You Love Me

Jin

Lo más nuevo de Jin, Don’t Say You Love Me, entra directamente al décimo lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Las más sonadas de 2024

“Beautiful Things” de Benson Boone fue una de las canciones más populares en Uruguay (REUTERS/Daniel Cole)

En 2024, los temas más populares en Apple Music Uruguay reflejaron una combinación dinámica de estilos y cantantes tanto nacionales como internacionales.

Entre los éxitos que sobresalieron en las listas de preproducción se encontraron “La Plena (W Sound 05)”, “Amor de VeraNO” y “Moscow Mule”, que conquistaron al público uruguayo por sus melodías y letras memorables.

Asimismo, colaboraciones con figuras globales como Drake en “MIA” formaron parte del ranking, evidenciando la influencia extranjera en las preferencias musicales locales.

Ese año fue especialmente relevante para las voces femeninas a nivel mundial, con intérpretes como Taylor Swift, Sabrina Carpenter y Billie Eilish que encabezaron las listas de reproducción en Apple Music. Aunque Kendrick Lamar con su canción “Not Like Us”(No son como nosotros) fue la más escuchada a nivel global, en Uruguay se observó una marcada presencia de piezas que fusionaron ritmos latinos y urbanos, reflejando la diversidad sonora que caracterizó a la región.

Este fenómeno se reforzó con la popularidad de temas como “Espresso” de Sabrina Carpenter y “Beautiful Things” (Cosas hermosas) de Benson Boone, que también figuraron entre los más reproducidos.