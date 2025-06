Lo más visto esta semana de Netflix en Uruguay

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Para los ávidos consumidores de contenido en línea, este es el lugar correcto, ya que podrán encontrar el top de las películas más populares este 1 de junio en Netflix Uruguay. Una de las ventajas que dan estas plataformas es su portabilidad, además de que se pueden encontrar producciones originales, estrenos y títulos clásicos que han sido galardonados en festivales.

A continuación se encuentran las películas favoritas en la plataforma

1. Corazón delator

Un amor que trasciende la muerte. Juan Manuel, un empresario frío, recibe el corazón de Pedro, un hombre humilde. Al investigar el origen de su donante, conoce a Valeria, la viuda y se enamora de ella. Ocultando su identidad, lucha por salvar el barrio de Pedro, sin revelar que en su pecho late su corazón.

2. La viuda negra

Cuando un hombre aparece muerto, la investigación del caso desbarata la imagen perfecta de su esposa y pone al descubierto su doble vida en este thriller basado en hechos reales.

3. Aquaman y el reino perdido

Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para derrotar a Aquaman de una vez por todas. Esta vez Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman y al mundo, de una destrucción irreversible.

4. El Gato con Botas: El último deseo

Secuela de 'El gato con botas' (2011). El Gato con Botas descubre que su pasión por la aventura le ha pasado factura: ha consumido ocho de sus nueve vidas, por ello emprende un viaje épico para encontrar el mítico Último Deseo y restaurar sus nueve vidas..

5. Campamento en Familia

Cuando la esposa del adicto al trabajo Tommy insiste en que pase más tiempo con su familia, él acepta inscribirse en Family Camp. Con lo que Tommy no contaba era con verse obligado a compartir una yurta en el campamento con la enorme familia Sanders.

6. Nonnas

Tras la muerte de su madre, un hombre lo arriesga todo y decide honrarla abriendo un restaurante italiano donde abuelas de verdad toman el mando en la cocina.

7. La calle del terror: La reina del baile (Fear Street: Prom Queen)

¿Quién será la reina del baile de 1988 del instituto Shadyside? La competencia de la discreta Lori es feroz incluso antes de que alguien empiece a matar a las candidatas.

8. Extraterritorial (Exterritorial)

Cuando su hijo desaparece en un consulado de EE. UU., una exsoldado de las fuerzas especiales hará lo imposible por encontrarlo.. y destapará una oscura conspiración.

9. La chica salvaje

La historia de Kya, una niña abandonada que se crió hasta la edad adulta en los peligrosos pantanos de Carolina del Norte. Atraída por dos jóvenes de la ciudad, Kya se abre a un mundo nuevo y sorprendente; pero cuando uno de ellos es encontrado muerto, la comunidad inmediatamente la señala como la principal sospechosa.

10. Fuera de pista 2 (Ute och cyklar)

Ahora que Lisa ya no bebe y lleva una vida familiar con su hija Elvira y su novio Anders, se propone participar con su hermano Daniel en Vätternrundan, una carrera ciclista de 315 km. Pero cuando Daniel se entera de que Klara, su mujer, quiere el divorcio, cambia de idea y decide participar en la carrera con ella. Lisa, por su parte, no tiene claro si comprar una casa y casarse con Anders porque cree que no está a la altura. Mientras Daniel y Klara intentan salvar su relación, Lisa comienza a tontear con un antiguo novio. Se vienen curvas para las dos parejas y no solo metafóricamente..

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

