NewJeans domina la lista de las 10 canciones de K-pop más populares en iTunes Argentina

NewJeans renuncia a ADOR y HYBE (ADOR)

El año 2012 fue significativo para la música K-pop cuando el rapero PSY lanzó su pegajoso tema Gangnam Style, que tras su éxito obtenido a nivel mundial puso a Corea del Sur en el radar occidental, abriendo el camino para otros artistas de la misma escena.

Aunque otros grupos como Super Junior, Girls Generation, Wonder Girls, TVXQ, BIG BANG o solistas como BOA ya eran muy conocidos entre el público amante de la ola coreana (hallyu), lo cierto es que las proezas logradas por el también intérprete de Gentleman dejaron claro el potencial de una de las industrias más destacadas de Asia para adentrarse en el mercado occidental.

Tras este parteaguas la palabra “K-pop” comenzó a escucharse más a menudo: al abrir las redes sociales, al ver programas de televisión, al buscar algo que escuchar en plataformas de streaming, en las grandes revistas, en la publicidad de diversas marcas y hasta en premiaciones de la talla de Billboard o los Grammy.

En este escenario, no es de extrañar que diversas plataformas han apostado por dar espacios a los máximos exponentes de la música surcoreana con rankings como el “Top K-pop Songs Charts” de iTunes, que está disponible para distintos países, entre ellos México, Perú, Colombia y Argentina.

Las 10 canciones más reproducidas hoy

1. Get Up Artista: NewJeans

2. Loser Artista: Jin & YENA

3. Starlight Artista: SHINee

4. Poet Ⅰ Artist Artista: SHINee

5. XO (Only If You Say Yes) Artista: ENHYPEN

6. THUNDER Artista: SEVENTEEN

7. Nothing Without Your LoveArtista: Jin

8. Don’t Say You Love Me (Future Pop Remix) Artista: Jin

9. Like Crazy Artista: Jimin

10.BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS) Artista: ATEEZ

¿Cuales son los artistas de K-Pop más importantes que han visitado Argentina?

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

Varios de los artistas más populares de K-Pop han visitado Argentina, consolidando la presencia del género en el país. Super Junior es uno de los grupos más destacados, habiendo realizado conciertos en el Luna Park durante sus giras "Super Show 5" en 2013 y "Super Show 7" en 2018, donde demostraron su gran conexión con el público argentino. También han visitado el país grupos como 4MINUTE, que se presentó en el Luna Park en 2015 durante su tour Fan Bash en Latinoamérica y BOYFRIEND, que ofreció un concierto en el mismo escenario en 2014 como parte de su gira mundial "Bewitch".

Otros grupos que han dejado huella en el país son GOT7 y MONSTA X. GOT7 llegó en 2018 con su tour "Eyes On You", realizando un show en el Direct TV Arena, mientras que MONSTA X hizo dos visitas, primero en 2017 en el Luna Park y luego en 2018 en el Estadio Obras, consolidando su popularidad en el país.

La llegada de estos artistas ha impulsado el auge del K-pop en Argentina, reflejado también en el crecimiento de su audiencia en plataformas digitales como Spotify, donde BTS, BLACKPINK, Stray Kids y otros grupos lideran las preferencias locales. Este fenómeno ha trascendido la música para influir en la cultura juvenil, con fanbases activas que se reúnen para aprender coreografías y compartir la cultura coreana, evidenciando la consolidación del K-Pop como un fenómeno cultural en Argentina.

El K-pop y algunos exponentes importantes

Las integrantes de BLACKPINK durante la alfombra negra de los VMA. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Super Junior, una de las bandas pioneras en el K-pop, debutó en 2005 bajo la dirección de SM Entertainment. Conocidos por sus elaboradas coreografías y diversidad musical, que incluye géneros como pop, R&B y electrónica, Super Junior ha tenido un impacto duradero en la escena musical coreana e internacional. Su sencillo "Sorry, Sorry" catapultó al grupo a la fama internacional y les permitió realizar múltiples giras mundiales, consolidando su estatus como leyendas del K-pop.

BTS, también conocido como Bangtan Boys, es una de las agrupaciones más destacadas del K-pop. Formado por Big Hit Entertainment en 2013, el grupo ha alcanzado fama mundial gracias a su música, coreografías y letras que abordan diversos temas. BTS ha roto numerosos récords, como ser el primer grupo surcoreano en alcanzar el número uno en la lista Billboard Hot 100 y recibir una nominación al Grammy. Además, su influencia cultural los llevó a hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, promoviendo mensajes de autoaceptación y amor propio.