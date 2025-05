Sexo, religión y confesiones controversiales: la fórmula detrás del último éxito de Hulu

Una serie donde las protagonistas son unas madres mormonas influencers. (HULU)

Por segunda semana consecutiva, La vida secreta de las mujeres mormonas se mantiene como la serie más vista en Hulu, según datos de FlixPatrol. La serie documental explora las vidas de mujeres dentro del fundamentalismo mormón en Estados Unidos, con un enfoque íntimo y cargado de tensión familiar.

La producción adopta un estilo tipo reality, cercano al de Keeping Up with the Kardashians, con escenas de confesión, drama emocional y acceso a la vida cotidiana de sus protagonistas. El formato responde al gusto del público estadounidense por historias personales dentro de comunidades cerradas.

El éxito de la serie refleja una fórmula probada en el streaming: combinar religiosidad extrema, conflicto familiar y personajes femeninos en contextos poco explorados.

Las series que más les gustan a los estadounidenses en Hulu

La vida secreta de las mujeres mormonas (The Secret Lives of Mormon Wives)

El escandaloso mundo de un grupo de madres mormonas influencers explota cuando las pillan en medio de un escándalo sexual que llena los titulares de todo el mundo. Ahora, su hermandad está tambaleando. La fe, la amistad y la reputación penden de un hilo. ¿Será capaz de sobrevivir MamáTok y continuar difundiendo su manual para seguir generando dinero o terminará cayendo en desgracia?

El cuento de la criada

Para enfrentarse a una tasa de natalidad en declive, un régimen fundamentalista ha empezado a tratar a las mujeres como propiedades. Como una de las pocas mujeres fértiles que quedan, Defred es una criada, una más de la casta de mujeres forzadas a una servidumbre sexual para intentar repoblar el mundo.

Elisabeth Moss cierra su etapa como June en "El cuento de la criada", personaje que marcó su carrera desde el estreno en 2017 (Hulu/Disney+)

Diddy on Trial: As It Happened

Diddy en juicio: Así sucedió te lleva dentro del juicio criminal de Sean “Diddy” Combs, uno de los enfrentamientos en la sala de tribunal más escandalosos y esperados de las últimas décadas.

Gordon Ramsay’s Secret Service

Nine Perfect Strangers

Nueve australianos, en diferentes momentos de su vida, asisten a un costoso “retiro de transformación total de mente y cuerpo” de 10 días en un lugar llamado Tranquillum House, dirigido por una misteriosa mujer rusa llamada Masha.

Hey Beautiful: Anatomy of a Romance Scam

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

¿Por qué solo hay Hulu en Estados Unidos?

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas.

Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don’t Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales está ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferentes para ver el contenido en 30 días como fecha límite.