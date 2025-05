Descubre las canciones que están de moda hoy en Apple Argentina

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público argentino.

Lo más escuchado

1. Don’t Say You Love Me

Jin

El tema de Jin se mantiene en primer lugar.

2. Who

Jimin

Con una diferencia positiva de 6, el más reciente exitazo de Jimin sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición segunda. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

3. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Esta es la canción de Bad Bunny que se ubica en la tercera posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

4. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

La Plena (W Sound 05) de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el cuarto puesto, lo que apunta a que va de salida.

5. VeLDÁ

Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V. Quizás por esto es que VeLDÁ debuta en el ranking directamente en el quinto puesto.

6. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

El que fuera un exitazo de Bad Bunny va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la sexta posición, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 5.

7. RAMEN PARA DOS

Maria Becerra, Paulo Londra y XROSS

RAMEN PARA DOS se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Maria Becerra, Paulo Londra y XROSS está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

8. blackout

Emilia, TINI y NICKI NICOLE

blackout de Emilia, TINI y NICKI NICOLE se encuentra en octavo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 6.

9. capaz (merengueton)

Alleh y Yorghaki

capaz (merengueton) de Alleh y Yorghaki va en descenso: ya llega al noveno lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 7.

10. DtMF

Bad Bunny

DtMF de Bad Bunny es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Dado Ruvic)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta opción, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha herramienta usa el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.