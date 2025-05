Top de filmes imprescindibles para ver HOY en Prime Video España

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Las plataformas de streaming ofrecen a los usuarios comedias, dramas, acción o terror, haciendo posible que prácticamente siempre se encuentre algo que sea del agrado personal o acorde al estado de ánimo. Al no haber horarios de transmisión, es posible ver el contenido en el sofá y hasta en el transporte público.

A continuación las películas más vistas en Prime Video España

1. A Working Man

Levon Cade dejó atrás una condecorada carrera militar en las operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, que para él es como de la familia, es secuestrada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla a casa descubre un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado.

2. Juego perfecto (Poker Face)

El multimillonario jugador de póquer Jake Foley (Russell Crowe) les brinda a sus mejores amigos la oportunidad de ganar más dinero del que jamás hayan soñado, en una noche que nunca olvidarán. Pero para jugar, tendrán que revelar algunos de sus secretos más oscuros y a medida que avance la noche, descubrirán el motivo real por el que participan..

3. Jurassic World: Dominion (Jurassic World Dominion)

Cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar, los dinosaurios conviven y cazan con los seres humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio cambiará el futuro y decidirá, de una vez por todas, si los seres humanos seguirán en la cúspide de los depredadores en un planeta que comparten con los animales más temibles de la creación.

4. Vuela

En "Vuela," un padre descubre que su hijo es diferente al resto de niños de una forma muy poco habitual. Para evitar que les juzguen, su padre trata de apartarlo del resto.. pero cuando las capacidades de su hijo salen a la luz, tendrá que decidir si huir y esconderse o aceptar a su hijo tal y como es.

5. El río de la muerte (River of Blood)

Cuatro piragüistas se equivocan de río y se adentran en una selva habitada por una tribu de caníbales despiadados.

6. Otro pequeño favor (Another Simple Favor)

Stephanie Smothers y Emily Nelson se reúnen en la hermosa isla de Capri, Italia, para la extravagante boda de Emily con un rico hombre de negocios italiano. Junto con los glamurosos invitados, cabe esperar asesinatos y traiciones en una boda con más giros y vueltas que el camino desde el puerto a la plaza del centro de Capri.

7. Presunta inocente (Detained)

En la oscuridad de la noche, Rebecca se despierta en una comisaría decrépita, acusada de atropello y fuga. Pero una refriega mortal revela un siniestro complot. Sin ningún lugar a donde acudir, debe descubrir la verdad antes de que la consuma. Pero Rebecca esconde secretos más oscuros de lo que creen.

8. El Ministerio de la Guerra Sucia (The Ministry of Ungentlemanly Warfare)

Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército británico asigna a un grupo de soldados competentes para llevar a cabo una misión contra las fuerzas nazis detrás de las líneas enemigas.. Una historia real sobre una organización secreta británica de la Segunda Guerra Mundial: el Ejecutivo de Operaciones Especiales. Fundada por Winston Churchill, su guerra irregular contra los alemanes ayudó a cambiar el curso de la guerra y dio origen a las modernas operaciones negras.

9. Detective Knight: Sin piedad (Detective Knight: Rogue)

James Knight es un veterano detective dedicado a navegar por las exigentes calles de Los Ángeles. Mientras la ciudad se prepara para Halloween, ladrones armados con máscaras hieren gravemente al compañero de Knight en un tiroteo después de un atraco. Con Knight persiguiéndolos, los bandidos huyen de Los Ángeles hacia Nueva York, donde el oscuro pasado del detective choca con su caso actual y amenaza con destrozar su mundo.. a menos que la redención pueda reclamar primero a Knight.

10. Juego de Ladrones 2: Pantera (Den of Thieves 2: Pantera)

Big Nick está buscando en Europa a Donnie, quien está envuelto en el peligroso mundo de los ladrones de diamantes y la infame mafia Panther, mientras planean un atraco masivo al mayor intercambio de diamantes del mundo.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Series y películas de Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.