Stuttgart se queda con los tres puntos tras ganar 3-2 a RB Leipzig

El equipo de Sebastian Hoeneß se impuso por 3-2 a Leipzig en la última jornada de la Bundesliga.

RB Leipzig llegó con la intención de aumentar su puntuación tras empatar 0-0 en el último partido celebrado frente a Werder Bremen. Por parte del equipo visitante, Stuttgart ganó en sus dos últimos partidos de la competición contra FC Augsburg en su feudo y FC St Pauli a domicilio, por 4-0 y 1-0 respectivamente.

Tras el encuentro celebrado este sábado el equipo local se quedó en séptimo lugar, mientras que Stuttgart es noveno al finalizar el encuentro.

El partido arrancó de manera favorable para RB Leipzig, que estrenó el luminoso a través de un gol de Xavi Simons en el minuto 8. No obstante, el once de Stuttgart logró el empate por medio de un tanto de Deniz Undav en el minuto 23. Sin embargo, el once lipsiense se puso por delante gracias a un tanto de Ridle Baku poco antes del final, concretamente en el 44. Tras esto, la primera parte acabó con un marcador de 2-1.

En el segundo tiempo la suerte llegó para Stuttgart, que puso las tablas con un gol de Woltemade en el minuto 57. Sumó de nuevo la escuadra visitante, que logró remontar con un tanto de Demirović a los 78 minutos, terminando de esta manera el partido con un resultado de 3-2 en el marcador.

Ambos entrenadores hicieron movimientos en los bancos de suplentes. El entrenador de RB Leipzig dio entrada a Yussuf Poulsen, Baumgartner, Loïs Openda y Šeško por Gomis, Antonio Nusa, Vermeeren y Yussuf Poulsen, mientras que Stuttgart dio entrada a Demirović, Chris Führich, Nikolas Nartey, Finn Jeltsch y Bruun Larsen por Leweling, Mittelstädt, Enzo Millot, Luca Jaquez y Woltemade.

El árbitro mostró una tarjeta amarilla a Leipzig (Gomis), mientras que el equipo visitante no vio ninguna.

Con esta derrota que finalizó la temporada, RB Leipzig se ubicó en el séptimo puesto de la tabla con 51 puntos. Stuttgart, por su parte, se quedó en noveno lugar con 50 puntos al finalizar el encuentro.