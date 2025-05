Clima en Ashburn: el estado del tiempo para mañana

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de Ashburn, en Virginia, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Habrá una posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas antes de las 2 a.m., luego una posibilidad de chubascos entre las 2 a.m. y las 5 a.m. y después una posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas después de las 5 a.m.

Se espera niebla dispersa después de las 2 a.m. De lo contrario, estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 64°F (18°C). El viento será calmado.

La probabilidad de precipitación será del 40%.

El clima por la noche

Saber cuál es el pronóstico del tiempo ayuda a planificar tu día para evitrar imprevistos

Habrá una posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas esta noche.

El cielo estará parcialmente soleado, con una temperatura máxima cercana a 85 grados Fahrenheit (29 grados Celsius).

El viento será tranquilo, cambiando a dirección oeste a una velocidad de 5 a 7 millas por hora (8 a 11 kilómetros por hora) por la tarde.

La probabilidad de precipitación es del 50%.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 14 de mayo 8:35 p.m. EDT.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.