Ranking Prime Video: estas son las películas favoritas del público español

Esta plataforma está disponible en más de 200 países y territorios, aunque su catálogo todavía es menor al de sus principales competidoras.

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Prime Video, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Prime Video ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Las producciones más populares para ver de Prime Video España

1. Otro pequeño favor (Another Simple Favor)

Stephanie Smothers y Emily Nelson se reúnen en la hermosa isla de Capri, Italia, para la extravagante boda de Emily con un rico hombre de negocios italiano. Junto con los glamurosos invitados, cabe esperar asesinatos y traiciones en una boda con más giros y vueltas que el camino desde el puerto a la plaza del centro de Capri.

2. Juego de Ladrones 2: Pantera (Den of Thieves 2: Pantera)

Big Nick está buscando en Europa a Donnie, quien está envuelto en el peligroso mundo de los ladrones de diamantes y la infame mafia Panther, mientras planean un atraco masivo al mayor intercambio de diamantes del mundo.

3. Un pequeño favor

Stephanie es una joven madre videobloguera de una ciudad pequeña cuya mejor amiga, la sofisticada Emily, desaparece un día repentinamente. A Stephanie le ayudará en su búsqueda el marido de Emily, Sean.

4. Contagio de miedo (Contagion of Fear)

Un catastrófico descarrilamiento de tren sume a la ciudad en una espiral de caos. Pero el descarrilamiento es sólo el principio. Un ataque biológico con gas provoca el colapso y la muerte de los supervivientes en cuestión de minutos. Y la enfermedad se extiende rápidamente.

5. Ash

En el misterioso planeta Ash, Riya se despierta y descubre que su tripulación ha sido masacrada. Cuando un hombre llamado Brion llega para rescatarla, se desata un calvario de terror psicológico y físico mientras Riya y Brion deben decidir si pueden confiar el uno en el otro para sobrevivir.

6. Juego de ladrones: el atraco perfecto

Todos los días, el banco de la Reserva Federal de Los Ángeles saca de la circulación 120 millones de dólares en efectivo. Un grupo de experimentados ladrones planea su gran atraco final: robar esos 120 millones, pero el departamento del Sheriff de Los Ángeles, la brigada más temida de la ciudad liderada por 'El gran Nick' (Gerard Butler), no está dispuesto a ponérselo fácil.

7. El juego del asesino

Un oficial de policía de Minnesota cruza su camino con el de un comprometido e incansable justiciero mientras sigue el rastro de un despiadado depredador responsable de varios secuestros y asesinatos.

8. El apagón

Cuando un ataque nuclear provoca un pulso electromagnético que corta toda la energía, el agua y la comunicación a todo el oeste de los Estados Unidos, Reese se ve inmersa en una lucha demasiado real para sobrevivir. Mientras el pandemónium se apodera de su ciudad, Reese y su padre emprenden un viaje desesperado en busca de seguridad: un peligroso viaje a través de un mundo enloquecido donde cada encuentro con un extraño podría ser el último.

9. Dame tus ojos (All I See Is You)

Una mujer ciega que está consiguiendo recuperar la vista tras un transplante de córnea comienza a descubrir perturbadoras cosas sobre su marido y su matrimonio.

10. G20

Cuando la cumbre del G20 sufre un ataque, la presidenta de EE. UU. Danielle Sutton se convierte en el objetivo número uno. Tras evitar ser capturada por los atacantes, debe derrotar al enemigo para proteger a su familia, defender a su país y poner a salvo a los líderes del mundo en esta trepidante película cargada de acción.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.