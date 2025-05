Previa de la Ligue 1: Stade de Reims vs AS Saint Etienne

Stade de Reims AS Saint Etienne

El próximo sábado a las 21:00 hora local se disputará el encuentro de la trigésimo tercera jornada de la Ligue 1, en el cual veremos enfrentarse a Reims y a Saint Etienne en el Auguste-Delaune II.

Stade de Reims llega a la trigésimo tercera jornada con la intención de recuperar puntos después de sufrir una derrota contra OGC Niza en el encuentro anterior por un resultado de 1-0. Desde el inicio de la competencia, los locales han vencido en ocho de los 32 partidos disputados hasta la fecha en la Ligue 1 y han conseguido marcar 32 goles a favor y 43 en contra.

Por su parte, AS Saint Etienne sufrió una derrota ante AS Mónaco en el último partido (3-1), así que llega al partido con la necesidad de volver a la victoria en el campo de Stade de Reims. Antes de este partido, AS Saint Etienne había ganado en siete de los 32 encuentros jugados en la Ligue 1 esta temporada, con un balance de 35 tantos a favor y 74 en contra.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, Stade de Reims ha logrado un balance de cuatro victorias, ocho derrotas y cuatro empates en 16 partidos jugados en su campo, por lo que tendrá que defender muy bien su puerta si no quiere perder más puntos en el campeonato. A domicilio, AS Saint Etienne tiene un balance de una victoria, 12 derrotas y tres empates en 16 encuentros que ha jugado hasta ahora, lo que significa que deberá esforzarse mucho en su visita al estadio de Stade de Reims si quiere mejorar estas cifras.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Auguste-Delaune II, obteniendo como resultado tres victorias, dos derrotas y tres empates a favor de Stade de Reims. Asimismo, es destacable la racha de los locales, que llevan tres encuentros seguidos ganando en casa frente a Saint Etienne. La última vez que jugaron Reims y Saint Etienne en esta competencia fue en enero de 2025 y el partido concluyó con un 3-1 a favor de Saint Etienne.

Analizando la tabla clasificatoria de la Ligue 1 se puede ver que los locales se sitúan por delante con una ventaja de seis puntos con respecto a AS Saint Etienne. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el decimotercer lugar con 33 puntos en la clasificación. En cuanto a su rival, AS Saint Etienne, se sitúa en decimoséptima posición con 27 puntos.