Las 10 películas de Netflix en Venezuela para engancharse este día

En cada país la predilección de los usuarios cambia, por lo que los gustos en Venezuela son únicos y puede verse reflejado en este ranking de las películas más vistas en Netflix, una de las plataformas de streaming más populares.

Los listados de lo más visto ayudan a conocer los gustos de la mayoría de la gente y también pueden servir como guía al momento de estar frente al televisor a punto de decidir a qué título darle “reproducir”.

El top 10

1. Estragos (Havoc)

Después de que un robo de drogas tenga consecuencias fatales, un policía lucha contra el submundo criminal de una ciudad corrupta para salvar al hijo de un político.

2. iRehén (iHostage)

Un hombre armado atraca una tienda Apple en el centro de Ámsterdam y a la policía le toca resolver una situación delicada.

3. Pánico en el tren bala (新幹線大爆破)

El pánico cunde en un tren bala hacia Tokio que explotará si viaja por debajo de 100 kmh y las autoridades emprenden una carrera contrarreloj para salvar a los pasajeros.

4. Inexplicable (Inexplicável)

Cuando a un niño de 8 años apasionado por el fútbol es diagnosticado con una enfermedad muy grave, su familia necesita fuerza y fe para afrontar las complicaciones de la enfermedad

5. El ladrón de joyas (Jewel Thief - The Heist Begins)

Un poderoso mafioso contrata a un ladrón de joyas para robar el diamante más inaccesible del mundo: el Sol Rojo. Pero su golpe maestro sufre un giro inesperado. Las sorpresas y alianzas imprevistas de esta frenética y caótica aventura la convierten en un juego mortal de engaño y traición.

6. El pájaro loco: La película

Lance Walters es un abogado divorciado que decide irse a vivir con su hijo y su nueva novia a una casa de ensueño en un bosque situado en las montañas. Sin embargo, allí descubrirá que para construir su hogar deberá cortar un árbol en el que vive un pájaro carpintero, contra el que empezará una guerra para decidir quién se quedará con el lugar.

7. Los dos Papas (The Two Popes)

Es el año 2012. Frustrado por el rumbo que está tomando la iglesia, el cardenal Bergoglio solicita el permiso del Papa Benedicto para retirarse. Sin embargo, el Papa Benedicto convocará a su crítico y futuro sucesor en Roma. Entre ambos se sucederán extensas charlas para buscar posturas en común. Tras los muros del Vaticano, habrá un profundo debate entre la tradición y el progreso, con el objetivo de forjar un futuro para los millones de fieles católicos de todo el mundo. Además, Benedicto revelará un secreto que sacudiría los cimientos de la iglesia católica, ya que sorprendió al mundo cuando anunció que renunciaba al pontificado de la Iglesia. Esta película que dirige el brasileño Fernando Meirelles es una mirada íntima a un momento histórico clave para la Iglesia católica.

8. Siete días y una vida (Life or Something Like It)

Lanie Kerrigan (Anglina Jolie) es una reportera que ve el mundo y a sí misma de color de rosa. Tiene una casa perfecta, un trabajo que adora, un novio encantador y un completo y maravilloso guardarropa. Pero cuando se embarca en su viaje personal, su estilo refleja los dramáticos cambios que ha de afrontar y a los que al principio se resiste. Una situación inesperada y definitiva le hará cambiar radicalmente sus valores y prioridades de su vida

9. Cómo ganar millones antes de que muera la abuela (หลานมา)

Un hombre deja el trabajo para cuidar de su abuela moribunda, aunque sus aparentemente buenas intenciones vienen motivadas por la fortuna de la anciana. El nieto tratará de ganarse el favor de su abuela antes de que fallezca.

10. Náufrago

Chuck Noland, un ejecutivo de la empresa multinacional de mensajería FedEx, se ve apartado de su cómoda vida y de su prometida a causa de un accidente de avión por el que queda aislado de la civilización en una remota isla tropical. Único superviviente y solo en la isla, tras cuatro años de subsistencia Chuck aprende todas las técnicas de supervivencia mientras sufre la tortura de la soledad. La solución: arriesgar la vida adentrándose mar adentro.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

