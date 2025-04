Previa de la Premier League: Brighton and Hove Albion vs West Ham

Brighton and Hove Albion West Ham

West Ham viaja este sábado al The American Express Community Stadium para medirse con Brighton en su trigésimo cuarto asalto de la Premier League, el cual dará comienzo a las 15:00.

Brighton and Hove Albion llega a la trigésimo cuarta jornada con la ilusión de recuperar puntos tras perder el último partido frente a Brentford por un marcador de 4-2. Desde el inicio de la temporada, los locales han ganado 12 de los 33 encuentros disputados hasta la fecha y acumulan una racha de 53 goles marcados frente a 53 tantos recibidos.

Respecto a la escuadra visitante, West Ham se tuvo que conformar con un empate 1-1 frente a Southampton durante el último encuentro, por lo que intentará seguir sumando puntos a su tabla clasificatoria frente a Brighton and Hove Albion. Hasta la fecha, de los 33 partidos que ha disputado el equipo en la Premier League, ha vencido en nueve de ellos y acumula una cifra de 55 goles encajados frente a 37 a favor.

Como local, Brighton and Hove Albion tiene un balance de seis victorias, tres derrotas y siete empates en 16 partidos jugados en su estadio, indicativo de que West Ham puede tener ocasión de lograr un resultado positivo en este encuentro. En el papel de visitante, West Ham ha ganado cuatro veces y ha empatado cinco veces en sus 16 partidos jugados, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con Brighton and Hove Albion.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el The American Express Community Stadium, obteniendo como resultado cuatro victorias, una derrota y dos empates a favor de Brighton and Hove Albion. La última vez que jugaron Brighton y West Ham en la competencia fue en diciembre de 2024 y el encuentro finalizó con un empate 1-1.

En cuanto a la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, se puede ver que los locales se sitúan por delante con una ventaja de 12 puntos con respecto a West Ham. El equipo de Fabian Hürzeler llega al partido en décima posición y con 48 puntos antes del encuentro. Por su parte, West Ham tiene 36 puntos y ocupa la decimoséptima posición en la clasificación.

La popularidad de la Premier League

La liga inglesa es una de las más populares a nivel internacional y se transmite en más de 200 países (Reuters)

La liga inglesa es una de las más importantes a nivel mundial y la que más atención recibe por parte de los aficionados al fútbol. La competencia goza de varios equipos históricos, una riqueza cultural y clubes que en años recientes han recibido una fuerte inyección de dinero para competir jornada a jornada.

Aunque en las últimas temporadas el Manchester City ha sido el equipo con más campeonatos conquistados, el alto nivel de competitividad es uno de los factores que llama la atención de los seguidores al fútbol. A diferencia de otros países, en esta liga existe un grupo más amplio de equipos que compite por el título y el “factor sorpresa” es latente cada jornada con las constantes batallas entre grandes y equipos que luchan por salvarse del descenso.

La Premier League se transmite en más de 200 países y es de las ligas más valiosas en el mundo. Los ingresos de la competencia son de casi 7.000 millones de euros, siendo los derechos de transmisión, venta de camisetas e ingresos por patrocinios las principales fuentes de ingreso, de acuerdo con un reporte de la plataforma de análisis de datos económicos Football Benchmark.

Este campeonato cuenta con múltiples estrellas entre las cuales destacan Erling Haaland (Manchester City), Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa), Enzo Fernández (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Bruno Fernandes (Manchester United), entre otros. También cuentan con una de las mejores canteras del mundo y es común que jornada a jornada destaquen juveniles que tienen hambre de conseguir múltiples éxitos en el fútbol mundial.