Este es el top 10 de series en Netflix Uruguay para disfrutar acompañado

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix Uruguay

1. El Jardinero (Le Jardinier)

Cada año, el Primer Ministro ordena la eliminación de una lista de todo tipo de alborotadores en nombre de la famosa Razón de Estado. Serge Shuster, Asesor Especial del Presidente de la República, figura en esta lista, más conocida como la Lista Matignon. Condenado a muerte segura y en el centro de una conspiración implacable y un secreto de Estado que también pone en peligro a su familia, Serge, su esposa e hijos solo tienen una esperanza: su jardinero, Léo, quien detesta que las babosas invadan su jardín.. sobre todo las que quieren matar a familias inocentes.

2. La cúpula de cristal (Glaskupan)

Cuando la hija de una amiga desaparece, la criminóloga Lejla se une a la búsqueda y se enfrenta al doloroso trauma de su propio secuestro durante la infancia.

3. Operaciones Especiales: Lioness (Lioness)

Cruz Manuelos, una joven infante de marina ruda pero apasionada, es reclutada para unirse al Equipo Lioness Engagement de la CIA para ayudar a acabar con una organización terrorista desde adentro. Joe, el jefe de estación del programa Lioness, tiene la tarea de capacitar, administrar y liderar a sus agentes encubiertos.

4. El descubrimiento de las brujas

Diana Bishop es una académica brillante que huye de su condición de bruja, pero que tras descubrir un antiguo manuscrito de alquimia en la Biblioteca Bodleian de Oxford se convierte en la protagonista de un peligroso misterio. En el camino se encontrará con el enigmático genetista Matthew Clairmont quien también tiene un oscuro secreto familiar: es un vampiro.

5. Nueva vida en Ransom Canyon (Ransom Canyon)

La pasión cala hondo en un pueblo de Texas donde tres dinastías de ganaderos se enfrentan por sus tierras, su legado y las personas que quieren.

6. Adolescencia (Adolescence)

Cuando acusan a un chico de 13 años del asesinato de una compañera de clase, su familia, su terapeuta y el inspector al mando se preguntan qué pasó realmente.

7. Black Mirror

Black Mirror es una serie de televisión británica creada por Charlie Brooker que muestra el lado oscuro de la vida y la tecnología. La serie es producida por Zeppotron para Endemol. En cuanto al contenido del programa y la estructura, Brooker ha señalado que "cada episodio tiene un tono diferente, un entorno diferente, incluso una realidad diferente, pero todos son acerca de la forma en que vivimos ahora - y la forma en que podríamos estar viviendo en 10 minutos si somos torpes".

8. Tornado. Atrapados en la tormenta (The Twister: Caught in the Storm)

En mayo de 2011, un tornado masivo atravesó Joplin, Missouri. Con imágenes de primera mano de pulso, este documental entra dentro de un tornado mortal.

9. WWE WrestleMania 41: Saturday

WrestleMania 41 ilumina Las Vegas cuando CM Punk, Roman Reigns y Seth Rollins chocan en un esperado combate de triple amenaza.

10. Pulso (PULSE)

Un grupo de residentes de Urgencias lidia con sus problemas laborales y personales en un hospital de Miami sacudido por una polémica acusación.

