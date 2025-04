Top 10 de Prime Video en España: Estas son las películas más vistas en la plataforma

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

En estos días importante conocer las producciones favoritas entre los usuarios de los servicios de streaming, ya que estos ofrecen acceso a una amplia variedad de películas, programas de televisión, documentales y mucho más, todo desde la comodidad del hogar.

El top 10 de las películas más vistas en Prime Video España:

1. G20

Cuando la cumbre del G20 sufre un ataque, la presidenta de EE. UU. Danielle Sutton se convierte en el objetivo número uno. Tras evitar ser capturada por los atacantes, debe derrotar al enemigo para proteger a su familia, defender a su país y poner a salvo a los líderes del mundo en esta trepidante película cargada de acción.

2. Holland

En esta película de suspense impredecible, Nicole Kidman es la meticulosa Nancy Vandergroot, una profesora y ama de casa cuya vida perfecta con su marido y su hijo en Holland, Míchigan, una ciudad llena de tulipanes, se convierte en una historia retorcida. Nancy y su amable compañero de trabajo empiezan a sospechar de un secreto y acaban descubriendo que nada en sus vidas es lo que parece.

3. Criminales de lujo (Carjackers) (Carjackers)

Por el día, son invisibles: aparcacoches, recepcionistas y camareros de un hotel de lujo. Por la noche, son criminales, una banda de conductores expertos que asalta a clientes ricos en sus coches. Justo cuando planean su último golpe, la directora del hotel contrata a un sicario despiadado para detenerlos. El peligro les acecha, ¿conseguirán Nora, Zoé, Steve y Prestance dar su mayor golpe?

4. Medusa

Alguien quiere matar a Bárbara Hidalgo, la CEO de Medusa. Mientras ella intenta dar con el culpable, su familia conspira sin escrúpulos por el control de su imperio en Colombia.

5. The Good Mother

Después del asesinato de su hijo, una periodista forma una alianza con su novia embarazada para encontrar a los responsables de su muerte. Juntas, se enfrentan a un mundo de drogas y corrupción.

6. As Good As Dead

Bryant (Michael Jai White), un hombre con un pasado misterioso, se muda a un pequeño pueblo fronterizo mexicano para empezar de nuevo y vivir una vida sencilla. Mientras está allí, se hace amigo de mala gana de un adolescente local con problemas que recientemente perdió a su madre y está siendo reclutado por la pandilla callejera local.

7. Duplicidad, de Tyler Perry (Tyler Perry's Duplicity)

La brillante abogada Marley se enfrenta a su caso más personal cuando le encargan que descubra la verdad sobre el asesinato del marido de su mejor amiga, Fela. Con ayuda de su novio, un antiguo policía que ahora es detective privado, las pesquisas de Marley sobre lo que realmente ocurrió la llevan por un peligroso laberinto de engaños y traiciones.

8. The Hating Game

Con la determinación de lograr el éxito profesional sin comprometer su ética, Lucy se embarca en un despiadado juego de superación contra su frío y eficiente némesis Joshua, una rivalidad que se complica por su creciente atracción por él.

9. Fuerzas especiales (Stratton)

Stratton es un agente especial del MI6 que, junto con su compañero Marty, del servicio secreto americano, investiga un laboratorio en Irán en el que se sospecha que hay armas nucleares. La misión se vuelve un desastre y en medio del caos Marty es asesinado. De vuelta a la base, Stratton es encomendado la misión de encontrar a los miembros de una célula terrorista que pretende usar armas químicas.

10. El último duelo

Ambientada en Francia, en 1386, cuenta el enfrentamiento entre el caballero Jean de Carrouges y el escudero Jacques LeGris, al acusar el primero al segundo de abusar de su esposa, Marguerite de Carrouges. El Rey Carlos VI decide que la mejor forma de solucionar el conflicto es un duelo a muerte. El que venza será el ganador, sin embargo, si lo hace el escudero, la esposa del caballero será quemada como castigo por falsas acusaciones.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué hay en Amazon Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (The Verge)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.