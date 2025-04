Previa de la Ligue 1: AS Saint Etienne vs Brest

AS Saint Etienne Brest

El próximo domingo a las 15:00 hora local se jugará el encuentro de la vigésimo novena jornada de la Ligue 1, el cual medirá a Saint Etienne y a Brest en el Stade Geoffroy-Guichard.

AS Saint Etienne llega a la vigésimo novena jornada con la intención de recuperar puntos tras sufrir una derrota contra Racing de Lens en el encuentro anterior por un resultado de 1-0. Desde el comienzo de la competencia, los locales han ganado seis de los 28 partidos disputados hasta ahora, con 28 tantos a favor y 64 en contra.

Respecto al equipo visitante, Brest ganó frente a AS Mónaco en su campo por 2-1 y anteriormente lo había hecho también fuera de casa ante FC Toulouse por 4-2, por lo que espera repetir marcador, esta vez en el feudo de AS Saint Etienne. Antes de este partido, Brest había ganado en 13 de los 28 encuentros jugados en la Ligue 1 esta temporada y tiene un balance de 44 goles anotados frente a 43 goles recibidos.

En cuanto al rendimiento como local, AS Saint Etienne ha vencido cinco veces, ha perdido en seis ocasiones y ha empatado dos veces en 13 partidos jugados hasta ahora, indicativo de que deberá esforzarse durante este partido si no quiere que se le escapen más puntos en su estadio. En las salidas, Brest ha ganado cinco veces y ha sido derrotado en ocho ocasiones en sus 14 partidos disputados, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con AS Saint Etienne.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el Stade Geoffroy-Guichard, de hecho, los números muestran cinco victorias, una derrota y un empate a favor de AS Saint Etienne. El último partido que disputaron Saint Etienne y Brest en este torneo fue en agosto de 2024 y finalizó con un resultado de 4-0 favorable a Brest.

Analizando su posición en la tabla clasificatoria de la Ligue 1, se ve que los visitantes se sitúan por delante de su rival con una diferencia de 20 puntos. Los locales llegan al encuentro en decimoséptima posición y con 23 puntos en el casillero. Por su parte, el equipo visitante es octavo con 43 puntos.