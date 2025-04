Ranking Netflix: estas son las películas más populares entre el público venezolano

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

En cada país la predilección de los usuarios cambia, por lo que los gustos en Venezuela son únicos y puede verse reflejado en este ranking de las películas más vistas en Netflix, una de las plataformas de streaming más populares.

Los listados de lo más visto ayudan a conocer los gustos de la mayoría de la gente y también pueden servir como guía al momento de estar frente al televisor a punto de decidir a qué título darle “reproducir”.

El top 10

1. Mi lista de deseos (The Life List)

Cuando su madre la envía a una misión para completar su lista de deseos de la adolescencia, una joven desvela secretos familiares, encuentra el amor.. y se redescubre.

2. Bloodshot

Ray Garrison, también conocido como Bloodshot, es resucitado por la compañía Rising Spirit Technologies a través del uso de nanotecnología. Mientras lucha por recuperar la memoria, Ray trata de volver a ser el que era antes de sufrir el accidente que le dejaría amnésico. Película basada en el cómic "Valiant", creado por Kevin VanHook, Don Perlin y Bob Layton.

3. Francotirador: misión secreta

Cuando un agente federal corrupto está involucrado en una red de tráfico sexual de personas, Sniper y el novato de la CIA Brandon Beckett se vuelven rebeldes y se unen a sus antiguos aliados, el agente de seguridad nacional Zero y asesinan a Lady Death para descubrir al agente corrupto y acabar con la organización criminal.

4. Alpha

Alpha es una aventura épica ambientada en la última Edad de Hielo. Europa, 20.000 años atrás. En mitad de su primera cacería con el grupo de élite de su tribu, un joven es herido y dado por muerto. Al despertar se encontrará débil y solo y deberá aprender a sobrevivir y abrirse camino ante la dura y cruel naturaleza. Acompañado a regañadientes de un lobo abandonado por su manada, los dos aprenderán a confiar el uno en el otro, convertirse en aliados y superar los innumerables peligros para, contra toda posibilidad, encontrar el camino a casa antes de que llegue el letal invierno.

5. Robinson Crusoe

Adaptación de la novela homónima de Daniel Defoe. El inglés Robinson Crusoe, el único superviviente de un naufragio, va a parar a una isla desierta, donde tendrá que enfrentarse con la naturaleza y la soledad y también con una tribu de caníbales, a quienes arrebata un nativo al que bautiza como Viernes. El nativo pertenece a una tribu de la que ha sido expulsado, por lo que decide quedarse a vivir con Crusoe.

6. Promised Hearts

7. Sniper: El Fin del Asesino

El francotirador de operaciones especiales Brandon Beckett es el principal sospechoso del asesinato de un dignatario extranjero en la víspera de la firma de un acuerdo comercial de alto perfil con los Estados Unidos. Beckett, que escapa por poco de la muerte, se da cuenta de que puede haber un agente oscuro trabajando dentro del gobierno y se asocia con la única persona en la que puede confiar: su padre, el legendario sargento de francotiradores. Thomas Beckett. Ambos Becketts huyen de la CIA, mercenarios rusos y Lady Death, una asesina entrenada por Yakuza con habilidades de francotirador que rivaliza con ambos francotiradores legendarios.

8. El núcleo

Los científicos descubren que el corazón del planeta Tierra va a detener su movimiento giratorio, lo que causará un tremendo desastere natural, eliminando la vida tal y como la conocemos. Un grupo de científicos son reclutados para una peligrosa misión al centro de la tierra que pueda prevenir la catástrofe.

9. El ocupante

Un joven matrimonio compra una preciosa casa con varios acres de terreno en Napa Valley y descubren que el hombre al que se la compraron se niega a abandonar la propiedad.

10. Sonido de Esperanza: La historia de Possum Trot (Sound of Hope: The Story of Possum Trot)

Liderados por Donna y el reverendo WC Martin, 22 familias de una iglesia rural negra en el pequeño pueblo de Possum Trot, en el este de Texas, adoptan a 77 de los niños más difíciles de colocar en el sistema de acogida e inician un movimiento en el proceso.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.