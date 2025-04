Las películas más populares en Prime Video Colombia

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Prime Video. (Infobae)

Para los ávidos consumidores de contenido en línea, este es el lugar correcto, ya que podrán encontrar el top de las películas más populares este 6 de abril en Prime Video Colombia. Una de las ventajas que dan estas plataformas es su portabilidad, además de que se pueden encontrar producciones originales, estrenos y títulos clásicos que han sido galardonados en festivales.

A continuación se encuentran las películas favoritas en la plataforma

1. Fast & Furious X

Durante numerosas misiones más que imposibles, Dom Toretto y su familia han sido capaces de ser más listos, de tener más valor y de ir más rápido que cualquier enemigo que se cruzara con ellos. Pero ahora tendrán que enfrentarse al oponente más letal que jamás hayan conocido: un terrible peligro que resurge del pasado, que se mueve por una sangrienta sed de venganza y que está dispuesto a destrozar a la familia y destruir para siempre todo lo que a Dom le importa.

2. Criminales de lujo (Carjackers) (Carjackers)

Por el día, son invisibles: aparcacoches, recepcionistas y camareros de un hotel de lujo. Por la noche, son criminales, una banda de conductores expertos que asalta a clientes ricos en sus coches. Justo cuando planean su último golpe, la directora del hotel contrata a un sicario despiadado para detenerlos. El peligro les acecha, ¿conseguirán Nora, Zoé, Steve y Prestance dar su mayor golpe?

3. Holland

En esta película de suspense impredecible, Nicole Kidman es la meticulosa Nancy Vandergroot, una profesora y ama de casa cuya vida perfecta con su marido y su hijo en Holland, Míchigan, una ciudad llena de tulipanes, se convierte en una historia retorcida. Nancy y su amable compañero de trabajo empiezan a sospechar de un secreto y acaban descubriendo que nada en sus vidas es lo que parece.

4. Duplicidad, de Tyler Perry (Tyler Perry's Duplicity)

La brillante abogada Marley se enfrenta a su caso más personal cuando le encargan que descubra la verdad sobre el asesinato del marido de su mejor amiga, Fela. Con ayuda de su novio, un antiguo policía que ahora es detective privado, las pesquisas de Marley sobre lo que realmente ocurrió la llevan por un peligroso laberinto de engaños y traiciones.

5. El último duelo

Ambientada en Francia, en 1386, cuenta el enfrentamiento entre el caballero Jean de Carrouges y el escudero Jacques LeGris, al acusar el primero al segundo de abusar de su esposa, Marguerite de Carrouges. El Rey Carlos VI decide que la mejor forma de solucionar el conflicto es un duelo a muerte. El que venza será el ganador, sin embargo, si lo hace el escudero, la esposa del caballero será quemada como castigo por falsas acusaciones.

6. Nunca te sueltes (Never Let Go)

Una angustiada madre (Halle Berry) y sus dos hijos gemelos viven en una cabaña en el bosque bajo el influjo de un espíritu maligno. Necesitan estar conectados en todo momento, aferrándose los unos a los otros, llegando incluso a atarse con cuerdas. Pero, cuando uno de los niños se pregunta si el mal es real, los lazos que los unen se rompen, desencadenando una aterradora lucha por la supervivencia.

7. Súper Mario Bros: La película

Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

8. Gran Turismo

Un jugador adolescente de Gran Turismo gana una serie de competencias de Nissan y luego se convierte en un verdadero piloto de carreras profesional.

9. Out of This World

10. Imagínatelo (Picture This)

Soltera y sin un hombre a la vista, Pia dirige un estudio de fotografía en decadencia en Londres con su mejor amigo Jay. Mientras su hermana Sonal se prepara para su boda y su madre Laxmi insiste para que encuentre pareja, un gurú espiritual predice que Pia conocerá al amor de su vida en sus próximas cinco citas. Con la ayuda de su familia, Pia inicia una divertida pero sincera búsqueda del amor.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Cuál es el lugar de Prime Video en el mercado del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Amazon)

Prime Video es uno de los servicios de video más populares del mundo, está disponible en varios países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios sin costo y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos preseas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.