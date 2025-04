Las mejores películas en Netflix en Uruguay hoy

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

El amplio catálogo de Netflix puede llegar a ser abrumador, por ello, para no desgastarse buscando una y otra vez sin la certeza de que la elección final será de su completo agrado a continuación están las películas más vistas este domingo 6 de abril en Uruguay.

1. Mi lista de deseos (The Life List)

Cuando su madre la envía a una misión para completar su lista de deseos de la adolescencia, una joven desvela secretos familiares, encuentra el amor.. y se redescubre.

2. Francotirador: misión secreta

Cuando un agente federal corrupto está involucrado en una red de tráfico sexual de personas, Sniper y el novato de la CIA Brandon Beckett se vuelven rebeldes y se unen a sus antiguos aliados, el agente de seguridad nacional Zero y asesinan a Lady Death para descubrir al agente corrupto y acabar con la organización criminal.

3. Robinson Crusoe

Adaptación de la novela homónima de Daniel Defoe. El inglés Robinson Crusoe, el único superviviente de un naufragio, va a parar a una isla desierta, donde tendrá que enfrentarse con la naturaleza y la soledad y también con una tribu de caníbales, a quienes arrebata un nativo al que bautiza como Viernes. El nativo pertenece a una tribu de la que ha sido expulsado, por lo que decide quedarse a vivir con Crusoe.

4. El núcleo

Los científicos descubren que el corazón del planeta Tierra va a detener su movimiento giratorio, lo que causará un tremendo desastere natural, eliminando la vida tal y como la conocemos. Un grupo de científicos son reclutados para una peligrosa misión al centro de la tierra que pueda prevenir la catástrofe.

5. Bloodshot

Ray Garrison, también conocido como Bloodshot, es resucitado por la compañía Rising Spirit Technologies a través del uso de nanotecnología. Mientras lucha por recuperar la memoria, Ray trata de volver a ser el que era antes de sufrir el accidente que le dejaría amnésico. Película basada en el cómic "Valiant", creado por Kevin VanHook, Don Perlin y Bob Layton.

6. Promised Hearts

7. Sonido de Esperanza: La historia de Possum Trot (Sound of Hope: The Story of Possum Trot)

Liderados por Donna y el reverendo WC Martin, 22 familias de una iglesia rural negra en el pequeño pueblo de Possum Trot, en el este de Texas, adoptan a 77 de los niños más difíciles de colocar en el sistema de acogida e inician un movimiento en el proceso.

8. Amores prohibidos

30 de marzo de 1924, Beechwood (Inglaterra). El matrimonio Niven, perteneciente a la aristocracia inglesa y que ha perdido a sus hijos en la guerra, se prepara para celebrar el Día de la Madre y el compromiso de Paul, el hijo de sus vecinos, con Emma Hobday. Los Niven han dado el día libre a su criada, Jane Fairchild, huérfana de nacimiento y, durante siete años, amante de Paul. Con la casa vacía, Paul y Jane se encontrarán por primera vez en el dormitorio de Paul. La joven pareja dará rienda suelta a la pasión clandestina sabiendo que la aventura llega a su fin y que será su último día como amantes..

9. Una mujer italiana (Cabrini) (Cabrini)

Cabrini traza el ascenso de una mujer pobre y audaz que se convirtió en una de las grandes emprendedoras del siglo XIX: a través de su fuerza de voluntad, coraje y habilidad comercial, superó el sexismo y la intolerancia violenta contra los italianos en la Nueva York del siglo XIX.

10. Fuera de la ley

Una policía novata de Nueva Orleans graba a sus compañeros asesinando a un narcotraficante con la cámara que lleva acoplada al cuerpo. A partir de ese momento, la joven está en el punto de mira de los agentes corruptos y de los camaradas del criminal asesinado.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.