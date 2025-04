Venecia consigue un empate frente a Lecce 1-1

Lecce 1 - 1 Venecia

Lecce y Venecia empataron a uno en el encuentro celebrado este domingo en el Stadio Via del Mar.

Lecce llegó con la intención de retornar a la senda de la victoria tras perder el último partido frente a AS Roma por un marcador de 1-0 y por el momento llevaba una racha de cinco derrotas consecutivas. Por parte del equipo visitante, Venecia perdió por un resultado de 1-0 en el partido anterior ante Bolonia.

Con este resultado, el conjunto leccesi es decimoséptimo tras el final del partido, mientras que Venecia es decimonoveno.

En la primera mitad ninguno de los equipos estuvo acertado de cara al gol, por lo que los primeros 45 minutos concluyeron con el mismo resultado de 0-0.

La segunda parte del enfrentamiento comenzó de manera favorable para el once veneciano, que estrenó su luminoso con un gol en su propio arco de Gallo a los pocos minutos de la reanudación del partido, concretamente en el minuto 50. No obstante, el once leccesi en el minuto 65 reaccionó e igualó la contienda gracias a un tanto de Baschirotto, terminando de esta manera el partido con un marcador definitivo de 1-1.

Ambos entrenadores hicieron movimientos en los bancos de suplentes. El entrenador de Lecce dio entrada a Pierret, Ignace N’Dri, Berisha y Danilo Veiga por Coulibaly, Pierotti, Ramadani y Guilbert, mientras que Venecia dio entrada a Haps, Daniel Fila, Oristanio, Ellertsson y Doumbia por Franco Carboni, Gytkjaer, Yeboah, Marcandalli y Kike Pérez.

El árbitro decidió amonestar a seis jugadores. Por parte de los locales la tarjeta amarilla fue para Baschirotto y Guilbert y por parte de Venecia se amonestó a Franco Carboni, Marcandalli, Kike Pérez y Fali Candé.

Tras acabar el duelo con este empate, Venecia se ubicó en el decimonoveno lugar de la tabla con 21 puntos, en plaza de descenso a Segunda División. Por su parte, Lecce con este punto conseguido, alcanzó el decimoséptimo puesto con 26 puntos tras el encuentro.

La próxima jornada el equipo leccesi jugará a domicilio ante Juventus, mientras que Venecia buscará el triunfo en su feudo ante AC Monza.