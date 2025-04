Top 10 de los podcasts más reproducidos hoy de Apple Argentina

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Considerado como uno de los formatos digitales más “íntimos”, los podcasts han ganado fama y se han posicionado entre el gusto del público argentino a raíz de la llegada de plataformas por streaming en el nuevo milenio como es el caso de Apple.

Su boom fue significativo desde que surgió la pandemia de coronavirus en 2020, que obligó a la mayoría de las personas a permanecer en el confinamiento, quienes a su vez empezaron a experimentar formatos y canales diversos para informarse y entretenerse.

Los podcasts son productos de audio que están al alcancea través de archivos o plataformas por streaming y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Sin embargo, el podcast no es algo nuevo, sino que se trata de un producto que gozó de amplia popularidad a principios del siglo XXI, pero que luego quedó relegado por la llegada de los discos compactos, ipods, entre otros.

No obstante, su fácil acceso, los amplios géneros y sus diversas narrativas han facilitado su nuevo apogeo y muchas empresas han comenzado a apostar nuevamente por ellas para llegar a más usuarios.

Estas producciones han sido bien recibidas en Argentina

1. Palabra Plena, con Gabriel Rolón

Gabriel Rolón llega a Infobae Podcast con doce episodios imperdibles

2. Historia en Podcast

Podcast destinado a la divulgación de los principales eventos y procesos de la Historia de la Humanidad, aptos para todo público. Dictados por el Profesor y Licenciado en Historia Lucas S. Botta. Desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo.

3. La Venganza Será Terrible (oficial)

Si se queda dormido escuchando La Venganza Será Terrible por la radio, ahora también podrá quedarse dormido escuchándolo a cualquier hora en formato podcast.En lavenganzaseraterrible.com puede encontrar los episodios, etc.

4. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

Psicología Al Desnudo surge de la idea de hacer llegar la Psicología a todas aquellas personas interesadas en el área y sobre todo, de la pasión por todas las temáticas relacionadas a la salud mental.Episodio a episodio, Marina Mammoliti, Psicóloga Clínica, irá reflexionando en torno a las temáticas que preocupan a las personas estos tiempos, para arrojar luz sobre ellas y caminar con vos hacia el bienestar.www.psimammoliti.com| Podcast por psi.mammoliti |

5. Financiero, Monetario e Irreverente

El podcast de Leandro Ziccarelli sobre finanzas, economía y otras yerbas.Ponete cómodo porque te voy a hacer enojar y, sin que lo notes, vas a haber aprendido algo de finanzas o economía.FMIpodcast es gratuito y lo seguirá siendo, pero si me quieren invitar una birra virtual se las acepto por acá: https:cafecito.appleanzicca

6. Seminario Fenix | Brian Tracy

¡Bienvenidos a "Seminario Fénix" con Brian Tracy, el podcast que te llevará a alcanzar nuevas alturas de éxito y desarrollo personal! Únete a nosotros en este viaje de transformación, donde exploraremos las estrategias y principios probados por el tiempo, presentados por el renombrado autor y conferencista, Brian Tracy.Cada episodio de "Seminario Fénix" será una inmersión profunda en el mundo de la productividad, el liderazgo, la gestión del tiempo y el logro de metas.

7. Resident by Hernan Cattaneo

Hernan Cattaneo's podcast

8. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

9. Estoicismo Filosofia

Descubre el poder del estoicismo con "Lecciones Estoicas", tu podcast para la sabiduría práctica y la paz interior. Únete a nosotros mientras exploramos las enseñanzas estoicas atemporales, aplicando antiguas perspectivas a la vida moderna. Desde enfrentar desafíos diarios hasta cultivar resiliencia y virtud, nuestros episodios ofrecen una perspectiva refrescante para cualquiera que busque una vida más significativa y equilibrada. Suscríbete y emprende un viaje transformador con el estoicismo. ¿Quieres eliminar los anuncios? Disfruta escuchar sin anuncios con Estoicismo..

10. Inglés desde cero

Aprende inglés desde cero, gratis y con nativos del idioma formados en su enseñanza.

*Algunas descripciones podrían no estar disponibles porque la plataforma no las proporciona.

Apple Podcasts en el streaming

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Las plataformas de streaming han servido como un parteaguas para los podcasts, pues gracias a ellas los usuarios pueden disfrutar de estas producciones auditivas cuando quieran y cuantas veces deseen.

Al igual que su gran competidor Spotify, la empresa de la manzanita no se queda atrás y cuenta con su servicio de Apple Podcast, con el que busca posicionarse en el gusto de más usuarios.

Tal es la importancia que han cobrado los podcasts que la empresa cuentan con el Apple Podcast Award, que reconoce al “Mejor Programa del Año”.

En este 2023 el podcast Wiser Than Me de la actriz y comediante Julia Louis-Dreyfus junto a Lemonada Media, fue nombrado como el Mejor programa del año tras su rotundo éxito, que según Apple, nadie pudo equiparar.

Su arranque fue colosal, pues en el primer episodio tuvo como invitada a la leyenda de Hollywood Jane Fonda, con la que habló sobre la edad y la importancia del paso del tiempo, asegurando que las primeras décadas de la vida son “una especie de legado que vas a dejar atrás”.

Wiser Than Me atrajo una audiencia masiva en Apple Podcasts, logrando permanecer por días 29 seguidos como el programa número uno en Estados Unidos, hazaña que otros no han podido realizar.