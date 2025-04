Los mejores podcasts de Apple Ecuador para escuchar este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Aunque hay muchos debates sobre el origen de los podcasts y cuál fue el primero en la historia, no cabe duda que el surgimiento de plataformas por streaming como Apple en el nuevo milenio han impulsado la popularidad de este formato.

Como bien lo dice la palabra “podcast”, se trata de un producto de audio que describe una serie episódica disponible para escuchar cuando el usuario así lo desee. La palabra nació formalmente en 2004, cuando se combinó Ipod y broadcast.

Ya se trate de salud, deportes, política, cultura y entretenimiento, este formato también ha recuperado su fama entre el público ecuatoriano, aunque no todos los géneros gozan de la misma aceptación.

Desde temáticas criminales y hasta bienestar, aquí los podcast más populares

1. Seminario Fenix | Brian Tracy

¡Bienvenidos a "Seminario Fénix" con Brian Tracy, el podcast que te llevará a alcanzar nuevas alturas de éxito y desarrollo personal! Únete a nosotros en este viaje de transformación, donde exploraremos las estrategias y principios probados por el tiempo, presentados por el renombrado autor y conferencista, Brian Tracy.Cada episodio de "Seminario Fénix" será una inmersión profunda en el mundo de la productividad, el liderazgo, la gestión del tiempo y el logro de metas.

2. Inglés desde cero

Aprende inglés desde cero, gratis y con nativos del idioma formados en su enseñanza.

3. Dante Gebel Live

Conferencista, influencer, actor y conductor de televisión.

4. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

Psicología Al Desnudo surge de la idea de hacer llegar la Psicología a todas aquellas personas interesadas en el área y sobre todo, de la pasión por todas las temáticas relacionadas a la salud mental.Episodio a episodio, Marina Mammoliti, Psicóloga Clínica, irá reflexionando en torno a las temáticas que preocupan a las personas estos tiempos, para arrojar luz sobre ellas y caminar con vos hacia el bienestar.www.psimammoliti.com| Podcast por psi.mammoliti |

5. Durmiendo

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.Síguenos en

6. La cuarta es la vencida

Somos seres en constante evolución, en un proceso de vida en el cual caerse y levantarse es parte de nosotros y el encontrarse a sí mismo parece una tarea de nunca acabar, en el podcast la cuarta es la vencida, obtendrás herramientas que te ayudarán a serenar aspectos que estén causándote malestar emocional, psicológico o de tu diario vivir.Laura Arias creó este Podcast para hablar temas relacionados con la salud mental, brindándote herramientas y en cada episodio, una charla con una perspectiva diferente.Bienvenidx a este espacio en el que aprenderás que la tercera..

7. 365 con Dios

Cada día Dios quiere hablarte, sigue este devocional diario con una reflexión para cada día.

8. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escuchalos todos los miercoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anecdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana.

9. Estoicismo Filosofia

Descubre el poder del estoicismo con "Lecciones Estoicas", tu podcast para la sabiduría práctica y la paz interior. Únete a nosotros mientras exploramos las enseñanzas estoicas atemporales, aplicando antiguas perspectivas a la vida moderna. Desde enfrentar desafíos diarios hasta cultivar resiliencia y virtud, nuestros episodios ofrecen una perspectiva refrescante para cualquiera que busque una vida más significativa y equilibrada. Suscríbete y emprende un viaje transformador con el estoicismo. ¿Quieres eliminar los anuncios? Disfruta escuchar sin anuncios con Estoicismo..

10. Dr. Mario Alonso Puig

Podcast Oficial Mario Alonso Puig

Los podcasts disponibles en Apple

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Las plataformas de streaming han servido como un gran impulsor de los podcasts, pues gracias a ellas los usuarios pueden disfrutar de estas producciones auditivas cuando quieran y cuantas veces deseen.

Al igual que su gran competidor Spotify, la empresa de la manzanita no se queda atrás y cuenta con su servicio de Apple Podcast, con el que busca posicionarse en el gusto de más usuarios.

Tal es la importancia que han cobrado los podcasts que la empresa cuentan con el Apple Podcast Award, que reconoce al “Mejor Programa del Año”.

En este 2023 el podcast Wiser Than Me de la actriz y comediante Julia Louis-Dreyfus junto a Lemonada Media, fue nombrado como el Mejor programa del año tras su rotundo éxito, que según Apple, nadie pudo equiparar.

Su arranque fue colosal, pues en el primer episodio tuvo como invitada a la leyenda de Hollywood Jane Fonda, con la que habló sobre la edad y la importancia del paso del tiempo, asegurando que las primeras décadas de la vida son “una especie de legado que vas a dejar atrás”.

Wiser Than Me atrajo una audiencia masiva en Apple Podcasts, logrando permanecer por días 29 seguidos como el programa número uno en Estados Unidos, hazaña que otros no han podido realizar.