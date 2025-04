Top 10 de Netflix en Estados Unidos: Estas son las películas más vistas en la plataforma

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

En cada país la predilección de los usuarios cambia, por lo que los gustos en Estados Unidos son únicos y puede verse reflejado en este ranking de las películas más vistas en Netflix, una de las plataformas de streaming más populares.

Los listados de lo más visto ayudan a conocer los gustos de la mayoría de la gente y también pueden servir como guía al momento de estar frente al televisor a punto de decidir a qué título darle “reproducir”.

El top 10

1. Mi lista de deseos (The Life List)

Cuando su madre la envía a una misión para completar su lista de deseos de la adolescencia, una joven desvela secretos familiares, encuentra el amor.. y se redescubre.

2. Un día de esos (One of Them Days)

Cuando Dreux y Alyssa, mejores amigos y compañeros de habitación, descubren que el novio de Alyssa se ha gastado el dinero del alquiler, se ven obligados a hacer todo lo posible para evitar el desalojo y mantener intacta su amistad.

3. Geostorm

Un ingeniero diseñador de satélites, tras un fallo en cadena de la mayor parte de los satélites meteorológicos de la Tierra, deberá formar equipo con su hermano, con quien hace años que no se habla, para viajar al espacio y salvar al planeta de una tormenta artificial de proporciones épicas.. todo ello mientras en la superficie del planeta se está gestando un complot para asesinar al presidente de Estados Unidos.

4. Alpha

Alpha es una aventura épica ambientada en la última Edad de Hielo. Europa, 20.000 años atrás. En mitad de su primera cacería con el grupo de élite de su tribu, un joven es herido y dado por muerto. Al despertar se encontrará débil y solo y deberá aprender a sobrevivir y abrirse camino ante la dura y cruel naturaleza. Acompañado a regañadientes de un lobo abandonado por su manada, los dos aprenderán a confiar el uno en el otro, convertirse en aliados y superar los innumerables peligros para, contra toda posibilidad, encontrar el camino a casa antes de que llegue el letal invierno.

5. Sicario: el día del soldado

La guerra contra los cárteles de la droga se ha intensificado en la frontera entre Estados Unidos y México a medida que éstos se han metido en el negocio de tráfico de personas, introduciendo en suelo americano a terroristas islámicos. Para hacer frente a esta nueva guerra sucia, el agente federal Matt Graver planea una idea para que los carteles se enfrenten entre ellos. Para ello volverá a reclutar para la peligrosa misión al volátil mercenario Alejandro Gillick Secuela de 'Sicario' (2015).

6. Jack, el cazagigantes (Jack the Giant Slayer)

Cuenta la historia de una antigua guerra que se reactiva cuando un joven granjero, sin ser consciente de ello, abre una puerta entre nuestro mundo y una aterradora raza de gigantes. Sueltos por la Tierra por primera vez en siglos, los gigantes se esfuerzan por reclamar la tierra que una vez perdieron, obligando al joven, Jack, a entablar la batalla de su vida para detenerlos. Luchando por un reino, por su pueblo y por el amor de una valiente princesa, se enfrenta cara a cara con unos incontenibles guerreros que pensaba que solo existían en la leyenda y consigue la oportunidad de convertirse, él mismo, en una leyenda.

7. Gru 4. Mi villano favorito (Despicable Me 4)

Gru, Lucy y las niñas -Margo, Edith y Agnes- dan la bienvenida a un nuevo miembro en la familia: Gru Junior, que parece llegar con el propósito de ser un suplicio para su padre. Gru tendrá que enfrentarse en esta ocasión a su nueva némesis Maxime Le Mal y su sofisticada y malévola novia Valentina, lo que obligará a la familia a tener que darse a la fuga. Cuarta entrega de 'Gru, mi villano favorito'.

8. Juego de Ladrones 2: Pantera (Den of Thieves 2: Pantera)

Big Nick está buscando en Europa a Donnie, quien está envuelto en el peligroso mundo de los ladrones de diamantes y la infame mafia Panther, mientras planean un atraco masivo al mayor intercambio de diamantes del mundo.

9. Decisión final

Sonny Weaver Jr. (Costner), director general de los Browns de Cleveland, intenta fichar al número uno para su equipo de fútbol americano. La decisión que va a tomar implica sacrificios que pueden afectar a su vida personal y profesional y, además, puede significar un gran cambio en la vida de un grupo de jóvenes que sueñan con jugar en la NFL.

10. Háblame

La solitaria adolescente Mia se engancha a la emoción de invocar espíritus utilizando una mano embalsamada, pero cuando se enfrenta a un alma que dice ser su madre muerta, desata una plaga de fuerzas sobrenaturales y se debate entre decidir en quién puede confiar: en los vivos o en los muertos.

Netflix en la guerra por el streaming

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.