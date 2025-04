Previa de la Ligue 1: Racing de Lens vs AS Saint Etienne

Racing de Lens AS Saint Etienne

El próximo domingo a las 15:00 hora local se disputará el partido de la vigésimo octava jornada de la Ligue 1, en el que veremos disputarse la victoria a Lens y a Saint Etienne en el Stade Bollaert-Delelis.

Racing de Lens tiene ganas de reencontrarse con la victoria en su próximo partido después de sufrir una derrota contra Lille OSC en el encuentro anterior por un resultado de 1-0. Además, los locales han vencido en 11 de los 27 encuentros jugados hasta la fecha, con una racha de 31 tantos a favor y 30 en contra.

En el lado de los visitantes, AS Saint Etienne no pudo hacer frente a París S. Germain en su último partido (6-1), de modo que un triunfo frente a Racing de Lens le ayudaría a mejorar su trayectoria en el campeonato. Antes de este partido, AS Saint Etienne había ganado en seis de los 27 encuentros jugados en la Ligue 1 esta temporada, con un balance de 28 goles a favor y 63 en contra.

En referencia al desempeño en su estadio, Racing de Lens ha conseguido unas estadísticas de cinco victorias, seis derrotas y dos empates en 13 partidos jugados en su campo, lo que significa que no está aprovechando los partidos en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo. A domicilio, AS Saint Etienne ha vencido una vez y ha sido derrotado en 10 ocasiones en sus 14 partidos jugados, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con Racing de Lens.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Stade Bollaert-Delelis, obteniendo como resultado dos derrotas y seis empates a favor de Racing de Lens. Asimismo, el equipo local lleva una racha de dos partidos seguidos sin perder en casa frente a Saint Etienne. El último enfrentamiento entre Lens y Saint Etienne en esta competencia se jugó en octubre de 2024 y concluyó con un marcador de 0-2 a favor de los locales.

A día de hoy, Racing de Lens se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de 16 puntos con respecto a su rival. Racing de Lens llega al encuentro con 39 puntos en su casillero y ocupando la novena plaza antes del partido. Por su parte, el equipo visitante es decimoséptimo con 23 puntos.