Las series más populares de Netflix Ecuador que no podrás dejar de ver

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix Ecuador

1. Adolescencia (Adolescence)

Cuando acusan a un chico de 13 años del asesinato de una compañera de clase, su familia, su terapeuta y el inspector al mando se preguntan qué pasó realmente.

2. Si la vida te da mandarinas.. (폭싹 속았수다)

En la isla de Jeju, una chica llena de vida y un joven decidido viven una historia repleta de desafíos y triunfos que demuestra que el amor puede trascender el tiempo.

3. Manual para señoritas

Elena Bianda, la carabina encargada de encontrar marido a tres adineradas hermanas, se ve envuelta en una historia de amor, escándalos, intriga y humor a finales del siglo XIX.

4. Un héroe débil (약한영웅)

Yeon Shi Eun, un estudiante modelo con calificaciones que pertenecen al 1% superior de la escuela. Se ve débil pero lucha contra numerosas violencias dentro y fuera de la escuela. Representa a un chico naturalmente débil en términos de apariencia, dominando una escuela parecida a una jungla usando su cerebro, poder analítico y herramientas.

5. Los diarios de la boticaria (薬屋のひとりごと)

Maomao llevaba una vida tranquila ayudando a su padre, un boticario. Todo cambia el día que la venden como sirvienta al palacio del emperador, pero la vida entre nobles y realeza no es para ella. Cuando la familia imperial enferma, ella decide intervenir para encontrar una cura, lo que llama la atención de Jinshi, un guapo oficial de palacio que decide ascenderla como dama de compañía de una de las concubinas del emperador. ¡Su habilidad con la medicina la hará conocida en el palacio por ayudar a resolver muchos misterios!

6. Chicas desaparecidas: El asesino en serie de Long Island (Gone Girls: The Long Island Serial Killer)

Esta tensa serie de crímenes reales narra la búsqueda del asesino en serie de Long Island a través de la perspectiva de sus víctimas, los allegados y la policía.

7. Escupiré sobre sus tumbas

Cuenta la historia de Brian O’Connor, que quiere vengar la muerte de Sonny O’Connor, quien fue encontrado sin vida, al parecer, por un suicidio en la Costa Caribe. Brian irá a ese lugar convertido en Vinicio Gallo, un prestigioso capitán de barcos, para descubrir la verdad, sin importar por encima de quién tenga que pasar, así sean los Obregón Martelli, una de las familias más poderosas y prestigiosas de la Costa Caribe, cuyos integrantes son sospechosos.

8. Tornado. Atrapados en la tormenta (The Twister: Caught in the Storm)

En mayo de 2011, un tornado masivo atravesó Joplin, Missouri. Con imágenes de primera mano de pulso, este documental entra dentro de un tornado mortal.

9. Medusa

Alguien quiere matar a Bárbara Hidalgo, la CEO de Medusa. Mientras ella intenta dar con el culpable, su familia conspira sin escrúpulos por el control de su imperio en Colombia.

10. Amor en el laboratorio (감자연구소)

Un estricto director llega al laboratorio de patatas de una apasionada investigadora decidido a demostrar que el amor puede germinar en los lugares más inesperados.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.