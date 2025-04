Las películas favoritas del público en Netflix Uruguay

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

En cada país la predilección de los usuarios cambia, por lo que los gustos en Uruguay son únicos y puede verse reflejado en este ranking de las películas más vistas en Netflix, una de las plataformas de streaming más populares.

Los listados de lo más visto ayudan a conocer los gustos de la mayoría de la gente y también pueden servir como guía al momento de estar frente al televisor a punto de decidir a qué título darle “reproducir”.

El top 10

1. Mi lista de deseos (The Life List)

Cuando su madre la envía a una misión para completar su lista de deseos de la adolescencia, una joven desvela secretos familiares, encuentra el amor.. y se redescubre.

2. Sonido de Esperanza: La historia de Possum Trot (Sound of Hope: The Story of Possum Trot)

Liderados por Donna y el reverendo WC Martin, 22 familias de una iglesia rural negra en el pequeño pueblo de Possum Trot, en el este de Texas, adoptan a 77 de los niños más difíciles de colocar en el sistema de acogida e inician un movimiento en el proceso.

3. Una mujer italiana (Cabrini) (Cabrini)

Cabrini traza el ascenso de una mujer pobre y audaz que se convirtió en una de las grandes emprendedoras del siglo XIX: a través de su fuerza de voluntad, coraje y habilidad comercial, superó el sexismo y la intolerancia violenta contra los italianos en la Nueva York del siglo XIX.

4. Un lugar tranquilo: Día uno (A Quiet Place: Day One)

Una mujer llamada Sam trata de sobrevivir a una invasión en la ciudad de Nueva York por criaturas alienígenas sedientas de sangre con oídos ultrasónicos. Tercera entrega de la saga y precuela de las dos anteriores.

5. MAMÁ ESTAFADORA (Con Mum)

La historia real de un famoso chef británico. Graham Hornigold fue adoptado por una familia a la edad de 2 años, pero nunca perdió la esperanza de encontrar a su madre biológica. Después de alcanzar un nivel considerable de fama nacional, recibió un correo electrónico de una señora en julio de 2020, que afirmaba ser su progenitora. Con encuentros emocionantes, la mujer siempre demostró ser una persona de élite con un estilo de vida superior al de la mayoría de los ciudadanos, pero un giro sorprendente le mostró a Hornigold cómo las personas pueden ser engañosas.

6. Promised Hearts

7. En pecado (The Little Hours)

Garfagnana, Italia, 1347. El apuesto sirviente Masseto, huyendo de su vengativo amo, se refugia en un convento donde tres jóvenes monjas, la hermana Alessandra, la hermana Ginevra y la hermana Fernanda, intentan sin éxito averiguar cuál es su propósito en la vida, un enigma al que cada una de ellas se enfrenta de forma diferente.

8. Tormenta Mortal (infinite Storm)

El viaje de una mujer por el autodescubrimiento se convierte en una desgarradora historia de supervivencia.

9. Estado eléctrico (The Electric State)

Una adolescente huérfana emprende un viaje para encontrar a su hermano desaparecido junto con un misterioso robot, un cínico contrabandista y su ocurrente compañero.

10. Revelations

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.