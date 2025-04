Spotify Argentina: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Los podcasts son productos de audio que están al alcance a través de archivos o plataformas por streaming, como es el caso de Spotify y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Así como en el nuevo milenio las personas pueden estar al tanto de las noticias de su país al tener aplicaciones de medios de comunicación o ver los catálogos de películas desde el celular, también pueden disfrutar de escuchar noticias, historias, relatos, entrevistas, entre otras a través de sus dispositivos móviles sin necesidad de estar pegado a su pantalla y con la posibilidad de hacer otras tareas simultáneamente.

Acá traemos un listado de las producciones más populares del momento

1. Mientras respires, estás a tiempo.

Charlemos un ratito!! Este será nuestro espacio íntimo y sagrado donde nuestros cerebros y corazones se conecten. Te voy a contar historias (porque.. ¿A quién no le gustan las historias?) sobre mí o sobre gente que nos aporte valor. Paso a recordarte que el momento perfecto es ahora y, mientras respires, estás a tiempo. Podés encontrarme en https:www.instagram.comconamor.leti

2. La Cruda

A Migue Granados siempre le interesó molestar, pelear e indagar para llegar un poquito más lejos. En cada episodio Migue entrevista mano a mano, en una charla íntima y sincera, a distintas personalidades con historias de vida singulares. Una sola premisa: preguntar y discutir hasta la última vértebra; sacarnos las caretas para hablar de lo que nos pasa de verdad. La vida tiene una parte crudaY Migue no la deja de lado.

3. BARBANO EN HECHOS REALES

Relatos cautivadores en un estilo único, atrapante e intrigante sobre los hechos criminales más famosos de la historia argentina. Un espacio para cuestionar la moralidad, la justicia y la condición humana.

4. Skyvan: Los vuelos de la muerte

Miriam Lewin fue prisionera en un campo de concentración durante la última dictadura militar argentina. Durante esos años, cada semana salían secuestrados como ella del campo: sus cuerpos aún con vida eran lanzados al mar para asesinarlos y desaparecerlos. Treinta años después ya como periodista, se une a un fotógrafo italiano para dar con los pilotos responsables de los vuelos de la muerte y buscar justicia.

5. Santiago Bilinkis Futuro en Construcción

Un Espacio para Pensar el Presente, Entender los Cambios y Construir Nuestro Futuro

6. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

La gestión emocional es la llave de acceso a una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderla! De la mano de la psicóloga clínica Marina Mammoliti nos sumergimos a bucear en las profundidades de la mente. Psicología al Desnudo es el pódcast de Psi Mammoliti, una plataforma de Psicología y Bienestar. Aquí encontrarás herramientas muy valiosas para mejorar tu día a día. ¿Nos acompañas? ¡Suscríbete gratis a nuestro newsletter y descubre un universo de contenido para tu bienestar en psimammoliti.com!

7. Balanz Investment Insights

En un mundo donde la información es clave, Balanz Investment Insights te trae las novedades que impactan en tus inversiones. Desde el mercado local hasta el offshore, te damos las claves para entender qué está pasando y por qué importa.. El destinatario deberá evaluar por sí mismo la conveniencia de invertir en los presentes valores negociables. Balanz no brinda garantías ni asegura rentabilidades o resultados de los mismos. ALYC N 210 y ACDI N 62 ante la CNV. IGJ N 13981 del L. 40, T. SOCIEDAD POR ACCIONES CUIT: 30-71063067-0.

8. Financiero, Monetario e Irreverente

El podcast de Leandro Ziccarelli sobre finanzas, economía y otras yerbas. Ponete cómodo porque te voy a hacer enojar y, sin que lo notes, vas a haber aprendido algo de finanzas o economía. FMIpodcast es auspiciado por los amigos de Hausler, Roku, Cocos y Calipso. () Las opiniones vertidas en el programa son a título personal del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de nuestros sponsors, ni de ningún integrante de dichas empresas.

9. El Podcast de Marian Rojas Estapé

Bienvenidos a la quinta temporada del podcast de la doctora Marian Rojas Estapé. En esta nueva entrega, la médico y psiquiatra nos guiará para reconectar con nosotros mismos y recuperar la atención que hemos perdido.Vivimos en la era de gratificación instantánea y la cultura de la inmediatez, donde nos hemos vuelto dependientes emocionales, rodeados de constantes distracciones. Esta realidad afecta directamente a nuestra salud física, mental y emocional. Por ello, en esta temporada la doctora abordará los temas que más nos preocupan en el contexto actual: el uso de redes sociales, la pornografía, el estado de flow, el duelo, la soledad, entre otros.En este podcast encontrarás muchas de las herramientas que la doctora presenta en su último libro, Recupera tu mente, reconquista tu vida y que te ayudarán a comprenderte mejor y a recuperar el control de tu vida.El Podcast de Marian Rojas Estapé, es un podcast en exclusiva en Spotify.YouTube: https:www.youtube.comchannelUCjz8dmJ0bl7OJhQCVw9lv9wInstagram: https:www.instagram.commarianrojasestapeTiktok: https:www.tiktok.commarianrojas_oficialCréditos:Guion y locución: Marian Rojas EstapéProducción: Editorial EspasaCoordinación: Sergio García Jáñez y Sara AyllónGrabación: Margot MartínEdición: Sunne de Nación Podcast

10. Las Alucines

Somos Lupita Villalobos y Quesito (Kass Quezada), dos amigas alucines que hacen este podcast de comedia, nos reímos de situaciones y anécdotas de nuestra vida, unas son verdad y otras mentira..

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Los podcasts favoritos del 2024

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Getty Images/Lourdes Balduque)

Los podcasts se han convertido en una fuente de entretenimiento para miles de personas que buscan diversificar el contenido que consumen. Gracias a plataformas como Spotify estos programas se han vuelto más accesibles, tanto para los usuarios con más opciones de programas, hasta los creadores de contenido que pueden iniciar a grabar sin necesidad de tener un estudio completamente profesional.

Todos los géneros de podcasts han sido bien recibidos, desde comedia a crimen real y hasta acompañamiento psicológico. Los usuarios disfrutan de sus contenidos favoritos en el tráfico, cocinan o simplemente quieren sentarse en el sillón y sentir que están platicando con sus amigos.

Aunque cada país tiene sus propios gustos en podcasts, el wrapped del 2024 dejó en claro que los podcasts con información interesante fueron los favoritos a nivel mundial. A continuación los 10 más escuchados del año:

1.- The Joe Rogan Experience

2.- Call Her Daddy

3.- Huberman Lab

4.- This Past Weekend w/ Theo Von

5.- The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

6.- Serial Killers

7.- Relatos de la Noche

8.- Crime Junkie

9.- Café Com Deus Pai | Podcast oficial

10.- El Podcast de Marian Rojas Estapé

Los podcasts iniciaron como una innovación en 1870 con el invento de Thomas Alba Edison: el fonógrafo. Los intelectuales de esa época dijeron que con este innovador artefacto las personas podrían leer libros “con los ojos cerrados”, además que ayudarían a contar cuentos a niños mientras los padres dormían, entre otros beneficios. Hoy en día, los podcasts se han convertido en programas con episodios con duraciones de hasta más de una hora, con una periodicidad y que pueden escucharse en cualquier momento y lugar.