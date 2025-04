Apple Estados Unidos: las 10 canciones más escuchadas de hoy

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público estadounidense.

Lo más escuchado

1. NOKIA

Drake

NOKIA, interpretado por Drake, ocupa el primer lugar de la lista.

2. Just In Case

Morgan Wallen

Cosechar éxitos es sinónimo de Morgan Wallen. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Just In Case, debute en el segundo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

3. luther

Kendrick Lamar y SZA

El sencillo más reciente de Kendrick Lamar y SZA ya se vislumbra como un nuevo clásico. luther entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. I'm The Problem

Morgan Wallen

I'm The Problem de Morgan Wallen se mantiene en cuarto lugar.

5. 30 For 30 (with Kendrick Lamar)

SZA

30 For 30 (with Kendrick Lamar) de SZA se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la quinta posición.

6. I'm A Little Crazy

Morgan Wallen

I'm A Little Crazyde Morgan Wallen está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 6. Ayer se encontraba en el sitio número 8, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

7. Vanish Mode

Lil Durk

Vanish Mode de Lil Durk va en descenso: ya llega a la séptima posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 6.

8. Not Like Us

Kendrick Lamar

Not Like Us de Kendrick Lamar se ubica en la octava posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

9. Love Somebody

Morgan Wallen

Con una diferencia favorable de 1, Love Somebody de Morgan Wallen se sitúa hoy en el puesto 9 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

10. They Want To Be You (feat. Future)

Lil Durk

They Want To Be You (feat. Future) de Lil Durk pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el décimo puesto, lo que apunta a que va de salida.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple en el streaming

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (Apple)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.