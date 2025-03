El top de las mejores series de Netflix en Estados Unidos

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Adolescencia (Adolescence)

Cuando acusan a un chico de 13 años del asesinato de una compañera de clase, su familia, su terapeuta y el inspector al mando se preguntan qué pasó realmente.

2. La residencia (The Residence)

Una excéntrica y brillante inspectora investiga un crimen en la Casa Blanca, donde todos los empleados e invitados a la cena de Estado esconden un secreto y podrían ser el asesino.

3. Million Dollar Secret

En esta despiadada competición, un millonario encubierto debe ocultar su identidad y evitar la eliminación si quiere quedarse con el dinero y ganar.

4. Oro y codicia: En busca del tesoro de Fenn (Gold & Greed: The Hunt for Fenn's Treasure)

Un excéntrico llamado Forrest Fenn desencadena una auténtica búsqueda del tesoro tras esconder un cofre de oro en las Montañas Rocosas y ocultar pistas en un enigmático poema.

5. Tornado. Atrapados en la tormenta (The Twister: Caught in the Storm)

En mayo de 2011, un tornado masivo atravesó Joplin, Missouri. Con imágenes de primera mano de pulso, este documental entra dentro de un tornado mortal.

6. La supervivencia de una chica con curvas

Después de una mala ruptura, la apasionada estilista Mavis Beaumont aprovecha la oportunidad para comenzar de nuevo en la vida y el amor mientras encuentra la felicidad en sus propios términos.

7. Chelsea Handler: The Feeling

En su tercer especial de comedia de Netflix, Chelsea Handler sube al escenario relatando su propio nacimiento, encuentros inesperados, sus aventuras empresariales en la adolescencia y un frenesí de acontecimientos inoportunos motivados por "el sentimiento".

8. Manual para señoritas

Elena Bianda, la carabina encargada de encontrar marido a tres adineradas hermanas, se ve envuelta en una historia de amor, escándalos, intriga y humor a finales del siglo XIX.

9. La isla de las tentaciones

Cinco parejas que viven un momento crítico en su relación buscan la respuesta a la gran pregunta ¿Están hechos el uno para el otro? Los participantes vivirán separados pero no estarán solos. Convivirán con diez solteros y diez solteras que quieren encontrar el amor. Cuando esta experiencia termine, tendrán que decidir cómo quieren volver a casa: con su pareja, solos o con su nuevo amor.

10. Una nueva jugada (Running Point)

Una fiestera reformada debe demostrar que es una buena empresaria cuando, sin esperarlo, acaba a cargo del equipo de baloncesto profesional de su familia.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.