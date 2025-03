Ranking de Netflix en Uruguay: estas son las películas más vistas del momento

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

El amplio catálogo de Netflix puede llegar a ser abrumador, por ello, para no desgastarse buscando una y otra vez sin la certeza de que la elección final será de su completo agrado a continuación están las películas más vistas este viernes 28 de marzo en Uruguay.

1. Un lugar tranquilo: Día uno (A Quiet Place: Day One)

Una mujer llamada Sam trata de sobrevivir a una invasión en la ciudad de Nueva York por criaturas alienígenas sedientas de sangre con oídos ultrasónicos. Tercera entrega de la saga y precuela de las dos anteriores.

2. MAMÁ ESTAFADORA (Con Mum)

La historia real de un famoso chef británico. Graham Hornigold fue adoptado por una familia a la edad de 2 años, pero nunca perdió la esperanza de encontrar a su madre biológica. Después de alcanzar un nivel considerable de fama nacional, recibió un correo electrónico de una señora en julio de 2020, que afirmaba ser su progenitora. Con encuentros emocionantes, la mujer siempre demostró ser una persona de élite con un estilo de vida superior al de la mayoría de los ciudadanos, pero un giro sorprendente le mostró a Hornigold cómo las personas pueden ser engañosas.

3. Revelations

4. En un confín del mundo (Pikku Siperia)

La fe de un párroco se tambalea cuando un meteorito cae en su pequeña comunidad finlandesa. El impacto desata el caos y despierta oscuros impulsos criminales.

5. En pecado (The Little Hours)

Garfagnana, Italia, 1347. El apuesto sirviente Masseto, huyendo de su vengativo amo, se refugia en un convento donde tres jóvenes monjas, la hermana Alessandra, la hermana Ginevra y la hermana Fernanda, intentan sin éxito averiguar cuál es su propósito en la vida, un enigma al que cada una de ellas se enfrenta de forma diferente.

6. Estado eléctrico (The Electric State)

Una adolescente huérfana emprende un viaje para encontrar a su hermano desaparecido junto con un misterioso robot, un cínico contrabandista y su ocurrente compañero.

7. La última parada de Arizona (The Last Stop in Yuma County)

En medio del desierto, dos atracadores secuestran a un grupo de excéntricos personajes en un área de servicio. Entre ellos, un vendedor de cuchillos, una camarera y una pareja de ancianos. Juntos vivirán una historia llena de tensión, sorpresas y giros inesperados.

8. Tormenta Mortal (infinite Storm)

El viaje de una mujer por el autodescubrimiento se convierte en una desgarradora historia de supervivencia.

9. Morbius

Peligrosamente enfermo de un extraño trastorno sanguíneo y determinado a salvar a otras personas que padecen su mismo destino, el doctor Morbius intenta una apuesta desesperada. Lo que en un principio parece ser un éxito radical, pronto se revela como un remedio potencialmente peor que la enfermedad.

10. La pandilla: Los héroes del día

¡Disfruta a lo grande con Spanky, Alfalfa, Darla, Buckwheat, el perro Petey y la pandilla al completo, ya que se disponen a llevar a cabo sus habituales travesuras! La Pandilla está tratando de conseguir el dinero que necesita su abuela para salvar su panadería. El único problema es que no hacen nada bien. Desde un chapucero servicio de lavado de mascotas a un no menos espantoso servicio de taxi. No logran obtener ni un céntimo. Su única esperanza es ganar el premio de un concurso de talentos locales pero ¿habéis oído cantar a Alfalfa?.

