Apple Estados Unidos: las 10 canciones más escuchadas de hoy

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo favorito de los escuchas

1. NOKIA

Drake

NOKIA de Drake es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Just In Case

Morgan Wallen

Esta es la canción que se ubica en la segunda posición, tras haber estado ayer en el puesto número 3. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Morgan Wallen.

3. luther

Kendrick Lamar y SZA

luther de Kendrick Lamar y SZA va en descenso: ya llega al tercer lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 2.

4. I'm A Little Crazy

Morgan Wallen

I'm A Little Crazy se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Morgan Wallen está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

5. I'm The Problem

Morgan Wallen

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Morgan Wallen. Quizás por esto es que I'm The Problem debuta en el ranking directamente en la quinta posición.

6. 30 For 30 (with Kendrick Lamar)

SZA

En sexto lugar, continúa 30 For 30 (with Kendrick Lamar) de SZA.

7. Not Like Us

Kendrick Lamar

El sencillo más reciente de Kendrick Lamar ya se vislumbra como un nuevo clásico. Not Like Us entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

8. Love Somebody

Morgan Wallen

Lo más nuevo de Morgan Wallen, Love Somebody, entra directamente a la octava posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

9. EVIL J0RDAN

Playboi Carti

Esta es la canción de Playboi Carti que se ubica en el noveno lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

10. RATHER LIE

Playboi Carti y The Weeknd

RATHER LIE de Playboi Carti y The Weeknd se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La artista más escuchada del 2023

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (Apple)

La artista más escuchada del 2023 en Apple Music fue Tylor Swift. Tras 12 meses repletos de hits de diferentes géneros musicales la compositora estadounidense se posicionó en el primer lugar, alcanzando el estrellato y superando a artistas como Madonna o Lady Gaga.

En los primeros meses del año pasado, 65 de sus canciones llegaron al Daily Top 100: Global de Apple Music, superando a cualquier otro artista del momento. Ante su destacada presencia musical, Swift dijo: "Me siento honrada de ser la Artista del Año de Apple Music".

Algunas de sus canciones más escuchadas en el año fueron: "Bad Blood”, “Blank Space”, “Style”, “Shake It Off” y “Wildest Dreams”.

Otras canciones y artistas que comparten el trono entre lo más popular del 2023 son: “Flowers" de Miley Cyrus, “Last Night” de Morgan Wallen, “Kill Bill” de SZA y “Rich Flax” de Drake, 21 Savage.