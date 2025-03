Ranking Spotify en Chile: top 10 de los podcasts del momento

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Considerado como uno de los formatos digitales más “íntimos”, los podcasts han ganado fama y se han posicionado entre el gusto del público chileno a raíz de la llegada de plataformas por streaming en el nuevo milenio como es el caso de Spotify.

Su boom fue significativo desde que surgió la pandemia de coronavirus en 2020, que obligó a la mayoría de las personas a permanecer en el confinamiento, quienes a su vez empezaron a experimentar formatos y canales diversos para informarse y entretenerse.

Los podcasts son productos de audio que están al alcancea través de archivos o plataformas por streaming y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Sin embargo, el podcast no es algo nuevo, sino que se trata de un producto que gozó de amplia popularidad a principios del siglo XXI, pero que luego quedó relegado por la llegada de los discos compactos, ipods, entre otros.

No obstante, su fácil acceso, los amplios géneros y sus diversas narrativas han facilitado su nuevo apogeo y muchas empresas han comenzado a apostar nuevamente por ellas para llegar a más usuarios.

Estas producciones han sido bien recibidas en Chile

1. Tomás Va A Morir

Tomás se resiste a la muerte y sobrevive gracias a la nostalgia, historias y discusiones sobre la vida junto a sus amigos del alma.

2. La Vidita

Comerse un sanguchito en el baño..Tss la vidita. Hacer un podcast con tu amigo Tss la vidita. Salir a la calle en corte italiano Tss la vidita. Levantarse a medio día tranquilito..Tss la vidita. Altoyoyo y Mati Tamayo divagan sobre los temas más antinatura que existen, en una conversación que parece salir directo del baño de una taberna.

3. Las Alucines

Somos Lupita Villalobos y Quesito (Kass Quezada), dos amigas alucines que hacen este podcast de comedia, nos reímos de situaciones y anécdotas de nuestra vida, unas son verdad y otras mentira..

4. ¿Cómo Están Los Weones?

¿Cómo Están Los Weones? es un programa espontáneo donde Rosario y Daniel contarán distintas experiencias de su vida, junto a invitados y a interacciones con el público. Acompáñanos en esta aventura!

5. La Crónica Oscura

Crímenes sin resolver, desapariciones extrañas, casas embrujadas Si te gusta el true crime, el misterio, el terror y lo paranormal, has llegado al lugar indicado. Aquí encontrarás historias reales que te harán pensar dos veces antes de apagar la luz: asesinos en serie, fenómenos inexplicables, casos sin resolver.. Relatos que te atraparán y, con suerte, no te quitarán el sueño o tal vez sí. Ponte cómodo, apaga las luces y prepárate para descubrir algunos de los casos más inquietantes de la historia.

6. Cráneo: Ciencia para niños curiosos

Los niños hacen preguntas para los científicos en este fascinante podcast. Cada episodio responde a sus preguntas científicas con la ayuda de expertos de universidades, museos, zoológicos y más. ¡Un nuevo episodio para las familias curiosas todos los martes! ¡Envíanos tus preguntas por WhatsApp! 57 305 370 6603 Información sobre cumpleaños y saludos: https:www.cumbrekids.orgsaludos Más podcasts de Cumbre Kids: Buenas noches, Cráneo Camaleón: Ciencia de animales para niños Los Negocios de Barren

7. Necesito poder respirar: La vida de Jorge González

Jorge González, el líder de la banda más grande en la historia del rock y el pop chileno, tuvo una historia marcada por su genio precoz, la presión de ser un ícono social y las tensiones de la fama. Escándalos, momentos icónicos y una larga lista de canciones inolvidables. Estos seis capítulos exploran las victorias y las derrotas de un músico que luchó por nunca traicionar su esencia y que dejó un legado cultural indispensable para entender Chile.

8. El Podcast de Marian Rojas Estapé

Bienvenidos a la quinta temporada del podcast de la doctora Marian Rojas Estapé. En esta nueva entrega, la médico y psiquiatra nos guiará para reconectar con nosotros mismos y recuperar la atención que hemos perdido.Vivimos en la era de gratificación instantánea y la cultura de la inmediatez, donde nos hemos vuelto dependientes emocionales, rodeados de constantes distracciones. Esta realidad afecta directamente a nuestra salud física, mental y emocional. Por ello, en esta temporada la doctora abordará los temas que más nos preocupan en el contexto actual: el uso de redes sociales, la pornografía, el estado de flow, el duelo, la soledad, entre otros.En este podcast encontrarás muchas de las herramientas que la doctora presenta en su último libro, Recupera tu mente, reconquista tu vida y que te ayudarán a comprenderte mejor y a recuperar el control de tu vida.El Podcast de Marian Rojas Estapé, es un podcast en exclusiva en Spotify.YouTube: https:www.youtube.comchannelUCjz8dmJ0bl7OJhQCVw9lv9wInstagram: https:www.instagram.commarianrojasestapeTiktok: https:www.tiktok.commarianrojas_oficialCréditos:Guion y locución: Marian Rojas EstapéProducción: Editorial EspasaCoordinación: Sergio García Jáñez y Sara AyllónGrabación: Margot MartínEdición: Sunne de Nación Podcast

9. Primerizas El Podcast

Quieres aprender todo acerca de la maternidad? ¿Como ser la madre que siempre quisiste ser? ¿la envidia de las otras madres? ¡como ser una madre todoterreno, multitarea! como compatibilizar el trabajo con ser exitosa, hermosa y millonaria! ¡Todo eso es lo que NO encontraras en este podcast! Alison Mandel y Chiqui Aguayo nos revelarán todos sus aciertos y sus ¡múltiples fracasos! En este camino caóticamente hermoso que es la maternidad!

10. Todo queda entre hermanas

Dos hermanas que conversan sobre la vida, maternidad, deporte, moda, risas y anécdotas. todo esto y más con Vale y Cami Roth.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Los podcasts favoritos del 2024

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Getty Images/Lynda Raymond)

Los podcasts se han convertido en una fuente de entretenimiento para miles de personas que buscan diversificar el contenido que consumen. Gracias a plataformas como Spotify estos programas se han vuelto más accesibles, tanto para los usuarios con más opciones de programas, hasta los creadores de contenido que pueden iniciar a grabar sin necesidad de tener un estudio completamente profesional.

Todos los géneros de podcasts han sido bien recibidos, desde comedia a crimen real y hasta acompañamiento psicológico. Los escuchas disfrutan de sus contenidos favoritos en el tráfico, cocinan o simplemente quieren sentarse en el sillón y sentir que están escuchando a sus amigos.

Aunque cada país tiene sus propios gustos en podcasts, el wrapped del 2024 dejó en claro que los podcasts con información interesante fueron los favoritos a nivel mundial. A continuación los 10 más escuchados del año:

1.- The Joe Rogan Experience

2.- Call Her Daddy

3.- Huberman Lab

4.- This Past Weekend w/ Theo Von

5.- The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

6.- Serial Killers

7.- Relatos de la Noche

8.- Crime Junkie

9.- Café Com Deus Pai | Podcast oficial

10.- El Podcast de Marian Rojas Estapé

Los podcasts iniciaron como una innovación en 1870 con el invento de Thomas Alba Edison: el fonógrafo. Los intelectuales de esa época dijeron que con este innovador artefacto las personas podrían leer libros “con los ojos cerrados”, además que ayudarían a contar cuentos a niños mientras los padres dormían, entre otros beneficios. Hoy en día, los podcasts se han convertido en programas con episodios con duraciones de hasta más de una hora, con una periodicidad y que pueden escucharse en cualquier momento y lugar.