“Morbius” llega a los estrenos más vistos en Netflix Argentina este día

De ser un personaje prohibido de Marvel, a una nueva leyenda de Marvel. Morbius fue el villano de Spider-Man en los comics y ahora tendrá su historia de origen.

En estos días importante conocer las producciones más populares entre los usuarios de los servicios de streaming, ya que estos ofrecen acceso a una amplia variedad de películas, programas de televisión, documentales y mucho más, todo desde la comodidad del hogar.

El top 10 de las películas más vistas en Netflix Argentina:

1. Tormenta Mortal (infinite Storm)

El viaje de una mujer por el autodescubrimiento se convierte en una desgarradora historia de supervivencia.

2. Estado eléctrico (The Electric State)

Una adolescente huérfana emprende un viaje para encontrar a su hermano desaparecido junto con un misterioso robot, un cínico contrabandista y su ocurrente compañero.

3. Morbius

Peligrosamente enfermo de un extraño trastorno sanguíneo y determinado a salvar a otras personas que padecen su mismo destino, el doctor Morbius intenta una apuesta desesperada. Lo que en un principio parece ser un éxito radical, pronto se revela como un remedio potencialmente peor que la enfermedad.

4. La última parada de Arizona (The Last Stop in Yuma County)

En medio del desierto, dos atracadores secuestran a un grupo de excéntricos personajes en un área de servicio. Entre ellos, un vendedor de cuchillos, una camarera y una pareja de ancianos. Juntos vivirán una historia llena de tensión, sorpresas y giros inesperados.

5. Amigos imaginarios (IF)

Una niña pasa por una experiencia difícil y entonces empieza a ver a los amigos imaginarios de todo el mundo que se han ido quedando atrás a medida que sus amigos de la vida real han ido creciendo.

6. Delicia (Delicious)

Durante sus vacaciones en la campiña francesa, una familia adinerada alemana tiene un encontronazo con una joven trabajadora del hotel con intenciones siniestras.

7. Counterattack

8. Plankton, la película (Plankton: The Movie)

La complicada historia de amor de Plankton con su esposa computarizada Karen se complica cuando ella decide destruir el mundo sin él.

9. Ojalá fuera cierto

David (Mark Ruffalo) alquila un pintoresco piso en San Francisco y lo que menos espera -y quiere- es compartirlo. Ya lo tiene casi desordenado a su gusto cuando aparece una bonita chica, aunque bastante mandona, llamada Elizabeth (Reese Witherspoon) que insiste en que el piso es suyo. David piensa que ha habido un enorme malentendido.. hasta que Elizabeth desaparece tan misteriosamente como ha llegado. Nada, ni siquiera cambiar la cerradura, impide que Elizabeth entre y salga a su antojo, principalmente para regañar a David por ensuciar "su" piso.

10. El corral, una fiesta muy bestia

En la granja, el granjero está convencido de que está al mando, que vigila y protege a los animales. Pero en cuanto desaparece, la oveja que hace de centinela grita: "¡Ya se ha ido!" y todos los animales empiezan a andar a dos patas, hablan, miran la tele y se gastan bromas de mal gusto.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.