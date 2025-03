Ranking Apple en Ecuador: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público ecuatoriano.

Las canciones favoritas del momento

1. VITAMINA

Jombriel, DFZM y Jøtta

VITAMINA se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Jombriel, DFZM y Jøtta está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

2. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la segunda posición.

3. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

Cosechar éxitos es sinónimo de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada La Plena (W Sound 05), debute en el tercer lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

4. DtMF

Bad Bunny

Esta rolade Bad Bunny está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 4. Ayer se encontraba en el sitio número 5, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

5. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

El sencillo más reciente de Bad Bunny ya se vislumbra como un nuevo clásico. VOY A LLeVARTE PA PR entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

6. Mi Refe

Beéle y Ovy On the Drums

Mi Refe se ubica en la sexta posición, tras haber estado ayer en el puesto número 7. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Beéle y Ovy On the Drums.

7. EoO

Bad Bunny

EoO de Bad Bunny se ubica en el séptimo lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

8. VeLDÁ

Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

VeLDÁ de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V se mantiene en octavo lugar.

9. NUEVAYoL

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, NUEVAYoL, entra directamente a la novena posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

10. KLOuFRENS

Bad Bunny

Con una diferencia positiva de 1, KLOuFRENS de Bad Bunny sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición décima. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los hits musicales del 2023

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Stephen Lam)

La artista más escuchada del 2023 en Apple Music fue Tylor Swift. Tras 12 meses repletos de hits de diferentes géneros musicales la compositora estadounidense se posicionó en el primer lugar, alcanzando el estrellato y superando a artistas como Madonna o Lady Gaga.

En los primeros meses del año pasado, 65 de sus canciones llegaron al Daily Top 100: Global de Apple Music, superando a cualquier otro artista del momento. Ante su destacada presencia musical, Swift dijo: "Me siento honrada de ser la Artista del Año de Apple Music".

Algunas de sus canciones más escuchadas en el año fueron: "Bad Blood”, “Blank Space”, “Style”, “Shake It Off” y “Wildest Dreams”.

Otras canciones y artistas que comparten el trono entre lo más popular del 2023 son: “Flowers" de Miley Cyrus, “Last Night” de Morgan Wallen, “Kill Bill” de SZA y “Rich Flax” de Drake, 21 Savage.