Eintracht Frankfurt deja sin sumar puntos a Bochum 3-1

Frankfurt ganó a 3-1 el partido disputado este domingo en el rewirpowerSTADION.

Bochum llegó con la intención de cosechar una nueva victoria después de vencer fuera de casa por 3-2 a Bayern de Múnich. Por parte del equipo visitante, Eintracht Frankfurt perdió por un resultado de 2-1 en el partido anterior ante Union Berlín y llevaba una racha de tres derrotas consecutivas.

Después del encuentro, el conjunto de Bochum es decimosexto al finalizar el partido, mientras que Frankfurt es cuarto.

El partido comenzó de modo inmejorable para Eintracht Frankfurt, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador gracias al gol de Kristensen en el minuto 27. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador del equipo visitante, que se distanció a través de un tanto de Jean Bahoya a los 32 minutos, concluyendo la primera parte con el marcador de 2-0.

En la segunda parte la suerte llegó para el once de Bochum, que recortó distancias en el luminoso con un tanto de Holtmann en el minuto 73. No obstante, el once francfortés aumentó el marcador gracias a un gol de Batshuayi en los últimos minutos de partido, concretamente en el 96, acabando el duelo con un marcador de 3-1 en el luminoso.

Los entrenadores realizaron todos los cambios posibles. Por parte de Bochum saltaron desde el banco de suplentes Dani De Wit, Holtmann, Myron Boadu, Gamboa y Broschinski en sustitución de Tom Krauß, Passlack, Masouras, Ivan Ordets y Matúš Bero, mientras que los cambios del conjunto visitante fueron Ansgar Knauff, Farès Chaïbi, Batshuayi, Nnamdi Collins y Aurèle Amenda, que saltaron al campo por Hugo Larsson, Jean Bahoya, Hugo Ekitiké, Mario Götze y Ellyes Skhiri.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a cinco jugadores. Mostró cuatro tarjetas amarillas a Tom Krauß, Wittek, Matúš Bero y Sissoko, de Bochum y una a Jean Bahoya de Frankfurt.

Con 45 puntos, Eintracht Frankfurt se ubicó en el cuarto puesto, en plaza de acceso a Champions League, de la tabla clasificatoria al concluir el partido, mientras que Bochum se situó en decimosexto lugar con 20 puntos, ocupando una plaza de playoff de permanencia.

En la siguiente jornada Bochum jugará contra Bayer Leverkusen a domicilio y Eintracht Frankfurt disputará su partido contra Stuttgart en su feudo.