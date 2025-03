Bayer Leverkusen se queda con los tres puntos tras ganar 4-3 a Stuttgart

La Bundesliga está considerada como una de las mejores en el mundo. (Infobae)

Leverkusen ganó a 4-3 el partido disputado este domingo en el Mercedes-Benz-Arena.

Stuttgart llegó con la intención de aumentar su puntuación después de empatar 2-2 en el último partido celebrado frente a Holstein Kiel. Por su parte, Bayer Leverkusen perdió por un resultado de 2-0 en el encuentro anterior ante Werder Bremen.

Gracias a este resultado, el equipo de Leverkusen es segundo, mientras que Stuttgart es décimo al terminar el encuentro.

La primera parte del duelo arrancó de forma positiva para Stuttgart, que aprovechó la ocasión para inaugurar el marcador gracias a un gol de Demirović en el minuto 14, terminando de esta manera el primer periodo con el resultado de 1-0.

La segunda mitad del partido comenzó con buen pie para el equipo local, que aumentó su cuenta goleadora con respecto a su rival con un tanto de Woltemade instantes después de la reanudación del partido, concretamente en el minuto 48. Sin embargo, el once de Leverkusen recortó diferencias estableciendo el 2-1 a través de un tanto de Frimpong a los 56 minutos. No obstante, el once de Stuttgart se distanció poniendo el 3-1 mediante un gol en su propio arco de Granit Xhaka en el minuto 62. Pero posteriormente la escuadra visitante redujo distancias poniendo el 3-2 con un gol de Hincapié en el minuto 67. Anotó de nuevo Bayer Leverkusen en el minuto 88 por medio de un tanto en su propio arco de Angelo Stiller. Tras una nueva jugada aumentó el marcador del conjunto de Leverkusen, que volteó el marcador estableciendo el 4-3 a través de un tanto de Patrik Schick en los últimos instantes de partido, concretamente en el 94, cerrando así el enfrentamiento con un resultado de 4-3 en el marcador.

En el capítulo de los cambios, Stuttgart de Sebastian Hoeneß relevó a Deniz Undav, Vagnoman, Touré, Julian Chabot y Chris Führich por Enzo Millot, Leweling, Al-Dakhil, Demirović y Mittelstädt, mientras que el técnico de Leverkusen, Xabi Alonso, ordenó la entrada de Amine Adli, Boniface y Arthur Augusto para suplir a Aleix García, Grimaldo y Robert Andrich.

El árbitro del encuentro mostró cinco tarjetas amarillas. De los dos equipos, Karazor, Finn Jeltsch y Woltemade del equipo local y Robert Andrich y Hincapié del equipo visitante fueron amonestados con tarjeta amarilla.

Con 56 puntos, el equipo de Xabi Alonso se ubicó en el segundo puesto de la tabla, en plaza de acceso a Champions League, mientras que el conjunto dirigido por Sebastian Hoeneß se situó en décima posición con 37 puntos al término del encuentro.

En la siguiente jornada de la competición Stuttgart jugará contra Eintracht Frankfurt a domicilio, mientras que Bayer Leverkusen se enfrentará en casa contra Bochum.