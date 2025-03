Cuál es el evangelio de hoy: las lecturas para este 4 de marzo

El evangelio y las lecturas son fragmentos de la Biblia (Imagen ilustrativa Infobae)

Todos los domingos, la Iglesia Católica realiza una Misa, el acto de culto más importante de esta religión. Sin embargo, en distintas localidades católicas no se limitan a los fines de semana y se lleva a cabo casi todos los días.

Es por eso que el Vaticano tiene disponible las lecturas y el evangelio, es decir, aquellos pasajes de la Biblia que son fundamentales en esta celebración litúrgica. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

Las lecturas del día

Lectura del libro del Eclesiástico

Sirácida 35, 1-15

La ofrenda más grata al Señor

es la que ofrece aquel que cumple su ley.

El que guarda los mandamientos

ofrece un sacrificio de acción de gracias,

el que hace favores al prójimo ofrenda el mejor trigo,

el que da limosna ofrece un sacrificio de alabanza.



Apartarse del mal es darle gusto al Señor,

evitar la injusticia es sacrificio de expiación por el pecado;

no te presentes, pues, ante Dios con las manos vacías:

todo esto es mandato del Señor.



La ofrenda del justo enriquece el altar

y su aroma sube hasta el Altísimo.

La ofrenda del justo es agradable a Dios

y su memorial no será olvidado.



Honra al Señor con ánimo alegre

y no seas tacaño al pagarle tus primicias.

Haz tu ofrenda de buena gana

y santifica con gozo tus diezmos.



Dale al Altísimo según la medida en que él te ha dado a ti;

dale tan generosamente como puedas,

porque el Señor sabe recompensar

y te dará siete veces más.



No pienses en sobornar al Señor, porque él no recibirá tus dones,

ni confíes en la ofrenda de cosas mal habidas,

porque el Señor es un juez

que no se deja impresionar por apariencias.

El evangelio de hoy

Lectura del santo evangelio según san Marcos

Marcos 10, 28-31

En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: "Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte''.



Jesús le respondió: "Yo les aseguro: Nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir, en esta vida, el ciento por uno en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones y en el otro mundo, la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos y muchos que ahora son los últimos, serán los primeros".

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

