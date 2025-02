Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Ecuador hoy

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas

1. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Tras acumular 108.306 reproducciones, «BAILE INoLVIDABLE» de Bad Bunny se mantiene en primer lugar.

2. DtMF

Bad Bunny

«DtMF» de Bad Bunny es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 81.834 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. Parte & Choke (w Alex Krack, Jøtta)

Jombriel

«Parte & Choke (w Alex Krack, Jøtta)» de Jombriel es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 79.452 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

«VOY A LLeVARTE PA PR», interpretado por Bad Bunny, ocupa el cuarto lugar de la lista, tras lograr 70.184 reproducciones.

5. Mi Refe (w Ovy On The Drums)

Beéle

«Mi Refe (w Ovy On The Drums)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el quinto lugar, con 64.240 reproducciones.

6. VeLDÁ (w Omar Courtz, Dei V)

Bad Bunny

Esta es la canción de Bad Bunny que se ubica en la sexta posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 64.206 reproducciones.

7. capaz (merengueton) (w Yorghaki)

Alleh

«capaz (merengueton) (w Yorghaki)» de Alleh se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 63.291 reproducciones, motivo por el cual sigue en la séptima posición.

8. EoO

Bad Bunny

«EoO» de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 61.589 reproducciones, motivo por el cual continúa en la octava posición.

9. NUEVAYoL

Bad Bunny

Tras acumular 58.488 reproducciones, «NUEVAYoL» de Bad Bunny se mantiene en noveno lugar.

10. LUNA (w ATL Jacob)

Feid

«LUNA (w ATL Jacob)», interpretado por Feid, ocupa el décimo lugar de la lista, tras lograr 49.102 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Ecuador es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.